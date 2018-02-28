Autodesk открыла «фабрику будущего» в Великобритании

Autodesk сообщила об открытии центра продвинутых технологий производства AMF (Advanced Manufacturing Facility) в Бирмингеме, Великобритания. Технологический центр представляет собой фабрику будущего, оснащенную новейшим оборудованием от DMG Mori, Hermle, Steifelmeyer и Hamuel, роботами ABB и KUKA Robotics, а также собственными технологиями Autodesk для организации «умного» производства. Вместе с Autodesk, вложившим в эту фабрику миллионы фунтов, над проектом работали несколько компаний, включая BMW и GKN Additive. Центру также был выдан сертификат AD9100D, позволяющий работать над аэрокосмическими проектами.

AMF в Бирмингеме стал первым центром такого рода в Европе и одним из шести технологических центров Autodesk во всем мире. Клиенты и партнеры Autodesk смогут получить доступ к технологиям производства будущего – генеративному дизайну, аддитивному и гибридному производству, взаимодействию людей и роботов, дополненной и виртуальной реальности, фрезеровке глины и другим технологиям.

Все данные производства в AMF собираются в Autodesk Fusion Production – облачном инструменте, который позволяет объединить планирование работ, контроль за ними и мониторинг станков с ЧПУ в единый инструмент, используя промышленный интернет вещей. Работать с Fusion Production можно и в браузере, и через мобильное устройство. Проектировщики и производители могут получать информацию из цеха в режиме реального времени вне зависимости от своего местоположения. Fusion Production разработан на базе платформы Autodesk Forge и позволяет с легкостью выстраивать взаимосвязанную производственную экосистему. Например, можно автоматизировать процесс передачи данных из CAM-решения PowerMill и запускать оборудование прямо из приложения.

В дальнейших планах Autodesk по развитию центра – сотрудничество с образовательным сообществом, включая местные университеты и исследовательские центры, например, Производственный Технологический Центр (Manufacturing Technology Center, MTC) в Ковентри. Сотрудничество Autodesk с STEM Ambassador Network позволит также проводить в центре студенческие соревнования WorldSkills, F1 in Schools и VEX Robotics.

«Взаимодействие таких средств автоматизации как роботы и машинное обучение коренным образом меняет традиционные процессы производства и строительства. Объединение этих технологий через облачные вычисления позволит большему количеству людей получить доступ к их мощности за гораздо меньшую стоимость. Эти технологии являются очевидным вызовом сложившимся практикам. Тем не менее, они предлагают нынешним производителям и строителям огромные возможности для того, чтобы они могли делать больше, лучше и при этом оказывать менее негативное влияние на мир. Сегодняшним открытием мы надеемся воодушевить и подготовить бизнес во всех отраслях к созданию объектов будущего», – сказал Эндрю Анагност (Andrew Anagnost), Президент и CEO Autodesk.