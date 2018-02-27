В России введут налоговые льготы на прибыль от сделок с цифровыми финансами

Участники рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика» одобрили предложения к федеральному законопроекту об определении статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий. Решение было принято 27 февраля на заседании рабочей группы, которое прошло в Минэкономразвития РФ при участии представителей Министерства связи и коммуникаций, Министерства юстиции, Центрального Банка России, ФАС, Сбербанка, МТС, Фонда «Сколково», Газпромбанка, Qiwi, Baker McKenzie, Dentons и других организаций.

Основными целями предложений являются привлечение инвестиций от массовых инвесторов со всего мира, создание комфортной и конкурентоспособной юрисдикции для инвестирования в цифровые финансовые активы (ЦФА), минимизация рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, защита прав потребителей.

Одобренные экспертами предложения предусматривают введение налоговых льгот в отношении прибыли от сделок с ЦФА, отмену ограничений на инвестиции нерезидентов в токены, выпущенные в России, (сейчас – 50 тыс. руб.), а также увеличение лимита инвестиций для российских и иностранных неквалифицированных инвесторов с 50 тыс. до 500 тыс.

«Правительственная дорожная карта по направлению "Нормативное регулирование цифровой экономики" предусматривает как снятие законодательных барьеров, препятствующих их развитию, так и создание возможностей для развития. В документе, который одобрили эксперты рабочей группы, отражена консолидированная позиция, которая будет транслирована на уровень исполнительной власти для дальнейшего рассмотрения», - отметил руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика», вице-президент по правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов.

Деятельность направления «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» нацелена на вовлечение бизнес-сообщества в разработку законотворческих документов в сфере цифровой экономики на 2018 - 2024 гг. При этом бизнес, как правило, инициирует и разрабатывает нормативные акты, а органы власти вносят комментарии. Ключевыми направлениями работы являются снятие ограничений для роста бизнеса, развитие новых подотраслей законодательства, построение законотворческого процесса будущего на базе цифровых технологий.