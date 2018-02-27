«Почта Mail.Ru» запустила денежные переводы на любой электронный адрес

Mail.Ru Group объявила о том, что пользователи веб- и мобильной версий «Почты Mail.Ru» теперь могут отправлять денежные переводы пользователям по любому адресу электронной почты.

Перевести деньги можно как пользователю Mail.Ru, так и владельцу ящика на другом сервисе. Переводы в «Почте» можно использовать в любой ситуации: и для того, чтобы сделать неожиданный подарок близким, и чтобы рассчитаться с продавцом из другого города.

Отправителю необходимо знать только электронный адрес получателя. Чтобы перевести деньги в Почте, нужно создать письмо, кликнуть на «Отправить деньги», указать номер карты для списания и сумму, а затем подтвердить перевод СМС-кодом. В одном письме можно отправить от 100 до 75 000 руб. Если отправитель передумает, перевод можно отменить.

Чтобы получить деньги, пользователю достаточно указать номер карты для зачисления. Если получатель не примет перевод в течение пяти дней, вся сумма вернется на карту автоматически.

Переводы осуществляются с использованием технологии 3-D Secure, обеспечивающей максимальную безопасность: отправитель перевода должен подтвердить операцию списания средств вводом одноразового SMS-пароля. Техническую сторону сервиса обеспечивают процессинг Mail.Ru Group и ВТБ.

«Две основных проблемы существующих сервисов для денежных переводов: замкнутость на собственной экосистеме и необходимость знать банк получателя вместе с номером карты. Наша функция лишена этих недостатков: деньги можно отправить на электронный адрес человека в любом почтовом сервисе. Минувшей осенью наша команда провела исследование среди пользователей Почты Mail.Ru. В опросе участвовало 10 000 человек. 72% из них рассказали, что готовы полностью отказаться от наличных, платить за свои покупки в магазинах и оплачивать услуги только в онлайне. Поэтому мы уверены, что денежные переводы станут одной из востребованных фич для Почты Mail.Ru», – отметила Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал».