Nokia открыла лабораторию интернета вещей в «Сколково»

Nokia открыла лабораторию в инновационном центре «Сколково». Специалисты лаборатории будут создавать и тестировать решения и устройства в области интернета вещей (IoT) и оценивать перспективы их коммерческого внедрения на российском рынке.

Техническое оснащение лаборатории, включающее IoT-платформу Nokia IMPACT, виртуальное пакетное ядро (Nokia Cloud Packet Core), а также пользовательские устройства и приложения, направленные на решение задач конечных заказчиков, позволит осуществлять тестирование перспективных приложений IoT, разрабатываемых для различных отраслей экономики, включая тестирование приложений и устройств, созданных российскими компаниями.

Лаборатория Nokia готова сотрудничать с партнерами и участниками инновационного центра «Сколково», включая технологические стартапы центра, которые создают перспективные IoT-решения, и оценивать эффективность их внедрения в будущем.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково», отметил: «В "Сколково" у стартапов есть инфраструктура для проектирования и прототипирования «умных устройств». Теперь у них появится возможность протестировать продукты и сервисы в партнерстве с Nokia. Это – большой и жизненно важный шаг в направлении коммерциализации перспективных отечественных разработок».

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, сказал: «Nokia находится на переднем крае развития интернета вещей, оказывая поддержку операторам и другим участникам этого рынка, стремящимся использовать Интернет вещей для создания новых ценных приложений и услуг IoT. Цель лаборатории состоит в том, чтобы создать эффективную экосистему интернета вещей, упростить и ускорить разработку услуг в данной области и способствовать максимальному раскрытию огромного потенциала Интернета вещей в России. Nokia считает, что более тесное сотрудничество с российскими компаниями на базе инновационного центра "Сколково" является важным шагом к успешному внедрению IoT в России».

Сергей Дутов, директор по развитию и индустриальным партнерам IT-кластера «Сколково», отметил: «Компания Nokia, один из лидеров рынка телеком-инфраструктуры, имеет богатый опыт в области сетей связи, ПО для интернета вещей, управления устройствами и других областях, связанных с большим и сложным рынком IoT. Сотрудничество с технологическими стартапами станет важным стимулом для роста и развития этого рынка. Новая лаборатория окажет положительное влияние на всю инновационную экосистему "Сколково"».

В сотрудничестве с «Ростелекомом» и «Сколково» Nokia разрабатывает пилотную зону сети 5G на территории инновационного центра «Сколково», соглашение о создании которой было подписано в рамках форума «Открытые инновации» в октябре 2017 года. В ходе проекта планируется изучить возможности использования отдельных участков полос радиочастот с помощью перспективных технологий, включая IMT и LTE/LTE-Advanced. Благодаря надежности и скорости работы, сети 5G будут активно применяться в таких направлениях как «умный город», «умный дом» и других приложениях для интернета вещей.