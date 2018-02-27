Минкомсвязи: Центры выдачи FAN ID открыты во всех городах проведения ЧМ-2018

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что в Саранске открылся центр выдачи паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018). Таким образом, центры выдачи FAN ID заработали во всех городах России, которые примут матчи футбольного турнира летом 2018 года, — в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В июне 2018 года перед стадионами, на которых пройдут матчи ЧМ-2018, будут открыты дополнительные пункты выдачи паспортов болельщиков.

«Болельщики активно подают заявки, как онлайн, через сайт www.fan-id.ru, так и в центрах выдачи. Пока по количеству заявок лидирует Россия, из нашей страны поступило 110 тысяч заявок. В десятку стран по количеству заявок входит также США, Китай, Мексика, Германия, Аргентина, Колумбия, Бразилия, Перу, Англия. Совокупно подано 200 тысяч заявок. Болельщикам необходимо заранее заказать и получить FAN ID», — сказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018.

Получить FAN ID должен каждый болельщик, который приобрел билет на матч ЧМ-2018. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика. Вместе с входным билетом FAN ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей. FAN ID можно получить в центрах выдачи в России, зарубежных подразделениях Россотрудничества, визовых центрах VFS Global по всему миру или заказать почтовую доставку.