«Микрон» запускает линейку микросхем для автоэлектроники

«Микрон» объявил о производстве и тестировании первой партии новой линейки микросхем, управляющих светодиодными приборами освещения автомобилей.

Микрон разработал контроллер освещения, управляющий светодиодами и связывающий их с бортовым компьютером. Чип интегрирует функции питания и управления и поэтому является оптимальным решением с точки зрения массы и стоимости. Прибор регулирует яркость, отслеживает работоспособность каждого светодиода, неполадки и сбои в электрической цепи, управляет режимами работы и отключением фар. Микросхема разработана и производится «Микроном» на территории России, и соответствует требованиям, предъявляемым к отечественной продукции первого уровня.

«В начале 2000х, когда начались массовые поставки светодиодных ламп, Микрон стал одной из первых мировых компаний-производителей драйверов белых светодиодов, которые и сейчас остаются значительной статьей нашего экспорта. В настоящее время идет массовое внедрение светодиодных фар, стоп-сигналов и салонного освещения в автомобилях эконом-класса, и мы планируем попасть в эту волну, - сообщила директор по стратегическому развитию «Микрона» Карина Абагян. - Автоэлектроника требует от микрочипов высокой надежности, длительного срока работы и расширенного диапазона рабочих температур – именно эти свойства являются "коньком" "Микрона", поэтому мы рассчитываем на хороший рост в этом сегменте».

Чипы для автомобильной промышленности являются самым быстрорастущим сегментом мирового рынка микроэлектроники, в 2017г. темпы его роста составили 12% в год. Микрон поставляет как стандартные массовые контроллеры, так и адаптированные под требования конкретных автопроизводителей.