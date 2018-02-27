MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ

MediaTek представила систему на кристалле (SoC) MediaTek Helio P60 — первую SoC платформу с многоядерным блоком обработки данных, связанных с искусственным интеллектом, (мобильным APU) и технологией искусственного интеллекта MediaTek NeuroPilot. Комбинация процессоров ARM Cortex A73 и A53 увеличивает производительность центрального процессора на 70% по сравнению с предыдущими чипсетами Helio P23 и Helio P30, а также на 70% повышает эффективность графического процессора. Благодаря использованию 12-нанометровой технологии FinFET чипсет MediaTek Helio P60 позволяет обеспечить высокий уровень энергосбережения, что существенно продлевает время работы аккумулятора.

«Основанный на наших наработках в области инновационных технологий, новый чипсет MediaTek Helio P60 полностью меняет ожидания потребителей от смартфона», — сказал ТЛ Ли, генеральный менеджер подразделения беспроводной связи MediaTek. — «Объединяя вычислительную мощность ядра и высокую производительность с блоком обработки данных, специально созданным для работы с приложениями на базе искусственного интеллекта, чипсет MediaTek Helio P60 предоставляет потребителям флагманские функции. Например, основанное на глубоком обучении распознавание лиц, объектов и сцен, а также улучшенные функции камеры. Таким образом, новый чипсет дает каждому доступ к великолепным устройствам, при этом доступным по цене».

В чипсете MediaTek Helio P60 используется восьмиядерная архитектура big.LITTLE с четырьмя процессорами ARM A73 с тактовой частотой 2.0 Ггц и четырьмя процессорами ARM A53 с тактовой частотой 2.0 Ггц. Система на кристалле изготовлена с применением 12-нанометровой технологии FinFet TSMC. Это самая энергоэффективная система MediaTek в P-серии на текущий момент.

По сравнению с предыдущим поколением чипсетов P-серии, Helio P23, MediaTek Helio P60 на 12% эффективнее в целом и экономит на 25% больше энергии во время работы ресурсозатратных игр, позволяя пользователям играть в них намного дольше. Чипсет управляется технологией MediaTek CorePilot 4.0, включающей возможность терморегулирования, мониторинг действий пользователя и технологию Energy Aware Scheduling (EAS). Это позволяет оптимизировать распределение ресурсов между работой процессора и сохранением энергии. Так, MediaTek Helio P60 предоставляет единый, устойчивый пользовательский интерфейс даже для самых ресурсоемких вычислительных задач искусственного интеллекта.

MediaTek Helio P60 позволяет встроить AI-технологию NeuroPilot в самое смартфонs. Его вычислительная архитектура для реализации задач искусственного интеллекта работает одновременно на центральном и графическом процессоре, а также мобильным блоке обработки внутри системы на кристалле, чтобы максимально повысить ее производительность и энергосбережение. С увеличенной вдвое энергоэффективностью графического процессора, многоядерный блок обработки ИИ (APU) MediaTek Helio P60 предоставляет максимальный уровень сбережения энергии для устойчивого использования чипсета и самую высокую в этом классе производительность — 280 GMAC/s.

MediaTek NeuroPilot SDK в чипсете Helio P60 совместим с Google Android Neural Networks API (Android NNAPI), а также поддерживает общие наборы инструментов для ИИ, включая TensorFlow, TF Lite, Caffe и Caffe2. Это позволяет упростить разработчикам вывод инновационных приложений на основе искусственного интеллекта на рынок. В качестве партнера Open Neural Network Exchange (ONNX) MediaTek работает над тем, чтобы чипсет получил поддержку формата ONNX во втором квартале 2018 года. За счет этого разработчики получат еще более высокий уровень гибкости при создании ИИ-приложений.

По сравнению с предыдущими моделями серии Helio P, MediaTek Helio P60 оснащен тремя процессорами обработки изображений (ISP), что позволяет увеличить производительность и сократить потребление энергии при использовании двух камер на 18%. Комбинация великолепных камер, поддерживаемых Helio P60, с мощным мобильным блоком обработки позволит пользователям наслаждаться возможностями искусственного интеллекта в приложениях. Например, бьютификацией, наложением слоев и предварительным просмотром видео в режиме реального времени, поддержкой дополненной и смешанной реальности, расширенными возможностями фотографий и многим другим.

В MediaTek Helio P60 интегрирован 4G LTE модем класса WorldMode. Чипсет также поддерживает два модуля 4G VoLTE и технологию смарт-антенны TAS 2.0, чтобы предоставить потребителям бесперебойную связь в любой точке мира. Благодаря идеальному балансу мощности и производительности чипсет MediaTek Helio P60 позволит производителям смартфонов вывести на рынок более совершенные, функциональные и надежные смартфоны в среднем ценовом сегменте.

Смартфоны на базе чипсета MediaTek Helio P60 будут доступны по всему миру с начала второго квартала 2018 года.