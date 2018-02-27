Maykor-BTE провела ремонт кассет для банкоматов Сбербанка

Maykor-BTE, специализирующаяся на сервисе банковского оборудования, инженерных систем и ИТ-инфраструктуры, сообщила о результатах сотрудничества с Сбербанком в области оказания услуг по ремонту кассет для устройств самообслуживания.

Работы по проекту продолжаются с 2016 г., когда по итогам тендера компания Maykor-BTE была выбрана партнером по оказанию услуг по ремонту кассет для банкоматов Сбербанка. В общей сложности за время работы над проектом сервисные инженеры Maykor-BTE уже восстановили более 80 тыс. кассет для устройств самообслуживания. Восстановление одной партии кассет (100-150 штук) согласно SLA не должно превышать 10 календарных дней.

Действие контракта распространяется на восемь территориальных банков Сбербанка. Центры восстановления кассет Maykor-BTE, где осуществляются работы по ремонту частей банкоматов, располагаются в Москве, Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Иркутске, Самаре, Сыктывкаре, Хабаровске, Екатеринбурге и Тюмени.

«Сервис части устройств самообслуживания – одно из нескольких направлений, по которым Сбербанк сотрудничает с Maykor-BTE. В своей работе мы большое внимание уделяем применению передовых технологий для сервиса банковской техники. Так, например, наличие у Maykor-BTE инновационного диагностического оборудования гарантирует оперативность и высокое качество при выполнении работ по ремонту и восстановлению кассет банкоматов ПАО Сбербанка во всех вверенных регионах», - отметил Максим Никитин, управляющий партнер Maykor-BTE.