В Schneider Electric произведены крупные кадровые перестановки

Компания Schneider Electric, эксперт в области управления энергией и автоматизации, сообщила о крупных кадровых изменениях. С 1 января 2018 г. на должность вице-президента подразделения IT Division в России и СНГ назначен Роман Шмаков. Ранее этим направлением занималась Наталия Макарочкина, которая получила пост старшего вице-президента подразделения IT Division и теперь отвечает за глобальную зону International, куда входят Латинская Америка, Азия, Ближний Восток, Африка, Австралия и Япония.

Роман Шмаков пришел в компанию Schneider Electric в 2006 году и в течение последних лет занимал различные должности в сфере продаж и развития бизнеса компании в подразделении IT Division. Перед новым назначением Роман возглавлял департамент по работе с ключевыми сегментами и с успехом разрабатывал стратегии, направленные на привлечение новых клиентов и повышение прибыльности. Полученный Романом во время работы в компании обширный опыт, а также его сильные лидерские качества будут способствовать дальнейшему развитию подразделения в регионе СНГ.

«Основной задачей я вижу — обеспечение роста бизнеса за счет стратегических инициатив на традиционном рынке систем бесперебойного питания, а также за счет появления новых трендов и предложения наших продуктов, решений и сервисов в этих направлениях. Необходимо наращивать сервисный портфель, развивать сервисное подразделение и партнерские каналы. Мы видим рост на рынке ЦОДов и собираемся активно участвовать в развитии этого сегмента. И страны СНГ, которые помимо России входят в мой периметр, я уверен, помогут обеспечить этот рост — там после рецессии последних лет наблюдается тенденция к улучшению экономической ситуации», — сказал Роман Шмаков.

Рынок за последние три года сильно изменился и в организационной структуре компании Schneider Electric произошли серьезные перемены. Были созданы новые подразделения, а некоторые прекратили свое существование — к 2018 г. сложилась структура, которая не будет меняться в ближайшее время: «Некоторые перестановки, безусловно, возможны, но это коснется работы по конкретным отраслям и будет зависеть от потенциала их роста. Революционных изменений мы пока не планируем, поскольку они уже произошли и сейчас необходимо использовать существующую структуру для максимально эффективной работы», — отметил Роман Шмаков.

В подразделении IT Division в России и СНГ прошли и другие кадровые перестановки уже после назначения нового вице-президента. Как заявил Роман Шмаков, это был некий естественный процесс: проработавшие на своих позициях три и более лет сотрудники показали очень хорошие результаты и для них настало время двигаться вперед. Стоит отметить, что ни один кандидат в управленческую команду подразделения не пришел с внешнего рынка, то есть все сотрудники работают в коллективе уже достаточно долгое время.