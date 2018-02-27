«Гарда Технологии» выходит на российский рынок ИБ

«Гарда Технологии» объявила о выходе на российский рынок информационной безопасности. Компания основана на базе ИБ-направления «МФИ Софт».

«Гарда Технологии» аккумулировала в себе экспертизу по разработке и внедрению решений для защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности.

Офисы «Гарда Технологии» расположены в Москве и Нижнем Новгороде. Все решения компании построены на базе собственной технологической платформы, запатентован ряд уникальных разработок собственного исследовательского центра.

В продуктовый портфель «Гарда Технологии» вошли решения для защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности. «Гарда Предприятие» — интеллектуальная DLP-система для защиты информации от утечки и контроля корпоративных каналов коммуникации. «Гарда БД» — система защиты баз данных и веб-приложений с функцией поведенческого анализа. «Гарда Монитор» — система расследования сетевых инцидентов и мониторинга сетевого трафика компании. «Гарда Фильтр» — решение для ограничения доступа к доменным именам, указателям страниц сайтов и сетевым адресам. «Периметр» — решение для защиты сетей крупных интернет-провайдеров от DDoS-атак. «Антифрод» — группа решений для контроля порядка пропуска трафика на сетях операторов связи.

Среди пользователей решений «Гарда Технологии» - крупнейшие банки, госструктуры, операторы связи и производственные предприятия. Решения успешно внедряются на всей территории России с 2007 года и занимают лидирующие позиции в своих рыночных нишах. В 2018 году компания «Гарда Технологии» планирует войти в ТОП-10 российских производителей решений информационной безопасности.

Владимир Пономарев, генеральный директор «Гарда Технологии», отметил: «В планах новой компании уже в ближайшие годы занять лидерские позиции по разработке решений информационной безопасности в России. Для этого у «Гарды Технологии» есть все возможности. Мы обладаем собственной высокопроизводительной платформой для работы с большими данными, лежащей в основе большинства наших решений. Наши продукты уже сейчас позволяют решать ключевые задачи по защите от внутренних угроз информационной безопасности и защите внешнего периметра для организаций любого масштаба. Мы постоянно работаем над расширением возможностей наших решений и в ближайшем будущем планируем объединить их в единую экосистему, позволяющую полноценно использовать все современные инструменты предотвращения и выявления инцидентов информационной безопасности, в том числе с применением всего спектра методов работы с большими данными».