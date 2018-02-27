Eset представила NOD32 Smart TV Security для защиты телевизоров Smart TV

Eset анонсировала новый продукт Eset NOD32 Smart TV Security для защиты от вредоносных программ телевизоров Smart TV и других «умных» устройств на базе операционной системы Android TV. Новинка представлена в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне.

По данным Statista, к 2020 году число подключенных к интернету устройств превысит 30 миллиардов. При очевидных преимуществах «умные» девайсы подвержены взлому и могут стать инструментом кибератак. В частности, телевизоры Smart TV, оснащенные микрофонами, видеокамерами и USB-портами, становятся все более привлекательной для злоумышленников целью. С помощью скомпрометированного Smart TV атакующие могут получить доступ к другим устройствам домашней сети жертвы, а также следить за пользователями, собирая их конфиденциальные данные.

«Принимая во внимание известные киберриски, пользователям пора задуматься о безопасности устройств интернета вещей – это такая же необходимость, как защита ноутбука, планшета или смартфона, – сказал Бранислав Орлик, менеджер по продуктам для мобильной безопасности Eset. – Не стоит воспринимать “умные” устройства как обыкновенную бытовую технику и электронику».

По мнению экспертов Eset, рост популярности телевизоров Smart TV на базе операционной системы Android TV будет способствовать распространению программ-вымогателей. Вредоносные программы этого семейства на протяжении нескольких лет атакуют смартфоны и планшеты на Android. Теперь угроза актуальна и для Android-телевизоров, что подтверждают известные инциденты блокировки экрана «умных» телевизоров с последующим требованием выкупа.

В продукте Eset NOD32 Smart TV Security реализован полный спектр технологий защиты. Антивирус защищает от вредоносных программ для Android. Защита от программ-вымогателей противостоит блокировщикам экрана. Если программа-вымогатель будет активирована, пользователям рекомендуют выключить и включить телевизор, чтобы обновить вирусную базу и запустить режим сканирования. Когда Eset NOD32 Smart TV Security детектирует программу-вымогатель на устройстве, пользователю предложат удалить вредоносное ПО.

Многоуровневое сканирование на предмет вредоносных программ на устройствах и USB-носителях, подключенных к «умному» телевизору. Антифишинг защищает от попыток кражи конфиденциальных данных. Функция доступна в расширенной версии Eset NOD32 Smart TV Security.

«Пользователи должны чувствовать себя в безопасности, выходя в интернет со смартфонов и планшетов или же просматривая любимые шоу на телевизорах Smart TV, – отметил Бранислав Орлик. – В Eset NOD32 Smart TV Security реализованы разработки Eset в области безопасности Android-устройств, это оптимальный выбор для защиты домашней сети и данных, доступных с устройств интернета вещей».

Eset NOD32 Smart TV Security можно загрузить со Smart TV в Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.etvs.gp&hl=ru