Emerson и AspenTech представят совместные программные технологические решения

Emerson и AspenTech объявили о том, что они объединились для реализации программных решений по оптимизации активов, а также глобальных технологий автоматизации и операционных консалтинговых услуг. Вместе два лидера отрасли помогут заказчикам оптимизировать производство и повысить операционную эффективность.

Широкий набор программного обеспечения по оптимизации активов от компании AspenTech приносит пользу на всех этапах жизненного цикла активов, включая проектирование, эксплуатацию и техническое обслуживание, в капиталоемких и сложных проектах и ​​операциях, поддерживая инициативы Emerson по обеспечению уверенности в проектах и операциях. Глобальный вклад компании Emerson, автоматизированные инженерные сервисы и программное обеспечение, а также обширные масштабные возможности выполнения проектов и консалтинга, дополняет технологический набор решений от AspenTech. В совокупности эти возможности могут быть развернуты в рамках решений как в традиционных, так и в облачных архитектурах.

«Компании Emerson и AspenTech высоко ориентированы на цифровые технологии и услуги, которые обеспечивают измеримые улучшения и пользу для наших клиентов, - сказал Дэйв Фарр (Dave Farr), председатель и главный исполнительный директор Emerson. - Вместе мы располагаем возможностями, чтобы помогать нашим клиентам ориентироваться на пути к эпохе цифровых преобразований и достичь наивысшей производительности».

Первоначально альянс будет сосредоточен на трех ключевых областях: инженерное программное обеспечение, включая симуляцию высокой точности для утверждения проектов и обучения операторов перед запуском; программное обеспечение для производства и управления цепями поставок, включая расширенное программное обеспечение для управления технологическими процессами, предназначенное для сложных операций; и программное обеспечение для управления эффективностью активов для повышения надежности производства.

«Работая с компанией Emerson, мы помогаем большему количеству предприятий повысить общую доходность акционеров с неустанной ориентацией на операционную эффективность», - отметил Антонио Пьетри (Antonio Pietri), президент и главный исполнительный директор компании AspenTech. «Мы с нетерпением ждем возможности сделать передовые компании еще лучше путем оптимизации жизненного цикла проектирования, эксплуатации и технического обслуживания с помощью программного обеспечения и инноваций, делая свои активы быстрее, безопаснее, долговечнее и экологичнее».

Совместно обе компании предоставят целостные стратегии оптимизации, основанные на данных, получаемых и обрабатываемых в режиме реального времени, расширенной аналитике на базе технологий машинного обучения, и глубоких технологических знаниях для обеспечения измеримых улучшений в производстве, а также в сфере надежности и безопасности активов, включая управление энергопотреблением.