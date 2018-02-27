DEAC запустил облачный дата-центр во Франкфурте

DEAC, европейский оператор Private Data Centers, запустил облачный дата-центр во Франкфурте, объединив под одним облаком Европу и Россию. Он предоставляет заказчикам широкий географический охват с быстрым обменом данных, большой выбор различных каналов передачи данных с комплексным шифрованием и профессиональной технической поддержкой.

В сочетании с запущенным в январе 2018 г. облачным дата-центром в Москве и высокоскоростным каналом передачи данных «Москва-Рига» (10 Гбит/с) с самым низким среднем временем отклика 13 мс, облако во Франкфурте будет служить надежной опорой и цифровым бизнес-мостом, соединяющим Россию с Западной Европой.

Высокопроизводительные системы хранения данных и виртуализация VMware vCloud Suite в основе архитектуры облачного решения DEAC позволяют легко и быстро адаптировать необходимые мощности, обеспечивая скорость передачи данных до 10 Гбит/с – в зависимости от потребностей заказчика. При этом преимущества облачных технологий заключаются не только в скорости, но и в высоком уровне безопасности, а также значительно меньших эксплуатационных расходах.

Ценностью развернутой облачной среды vCloud для бизнеса является возможность клиентов использовать практически неограниченные ресурсы и сократить время вывода услуг на рынок, при нулевой стоимости входа. Облачный дата-центр является выгодным решением для управления производительностью и надежностью бизнеса.

«Сегодня ключевые вопросы облачного рынка сместились в сторону специфических технических задач бизнеса, – сказал Андрис Гайлитис, генеральный директор компании DEAC. – Стоит отметить, что бизнесу IТ-решения необходимы не через месяц, а здесь и сейчас. Одной из самых распространенных услуг DEAC среди российских заказчиков является создание такого частного облака в России согласно потребностям бизнеса и законодательству РФ по персональным данным, а также в Европе. Организация работы из любой точки мира и функционирование созданных решений позволяет работать при любых обстоятельствах».