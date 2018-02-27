Citrix и Cedexis ускорят приложения в гибридных и мультиоблачных средах

Citrix объявила о приобретении компании Cedexis, благодаря чему планирует упростить и повысить скорость подключения пользователей к приложениям и данным в рамках большого количества сетевых путей в интернете. Сервис, разработанный Cedexis, на основе полученных данных в режиме реального времени оптимизирует потоки трафика в публичных облачных средах, сетях доставки контента (CDN) центров обработки данных и интернет-провайдеров.

Благодаря объединению инноваций и технологий компании Cedexis, заказчики смогут обеспечить высокое качество обслуживания своих конечных пользователей.

Переход на сервисы интернет-инфраструктуры в гибридных и мультиоблачных средах создает определенные сложности владельцам решений для доставки приложений, которые хотят обеспечить конечным пользователям максимальное удобство работы. Без специальных решений для динамической доставки приложений компании не могут обеспечивать стабильно высокое качество обслуживания в условиях постоянно меняющихся параметров в интернете и их влияния на расходы, связанные с инфраструктурой и повышением производительности.

Будь то B2E или B2C-приложения компании могут привлечь большее количество клиентов, повысить производительность рабочих сред и улучшить эффективность работы инфраструктуры за счет снижения расходов на облачные и сетевые сервисы.

Приобретение новой компании позволит Citrix адаптировать свой подход по созданию защищенного цифрового периметра. Это поддержит современные распредёленные приложения, работающие как микросервисы в гибридных и мультиоблачных средах. Теперь Citrix сможет предложить заказчикам инструменты для динамического управления инфраструктурой в реальном времени, предоставить оперативные данные о работе конечных пользователей и обеспечить высокое качество обслуживания, независимо от нагрузки и задержки в работе имеющихся сетевых маршрутов.