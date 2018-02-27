3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике»

17 апреля 2018 года в Москве CNews (холдинг РБК) совместно с организаторами выставки TransRussia/TransLogistica проводит 3-ю Конференцию «ИТ-решения на транспорте и в логистике».

Целью данной конференции является обсуждение наиболее актуальных вопросов оптимизации и автоматизации логистических бизнес-процессов, путем внедрения современных IT-решений.

Вопросы, которые мы обсудим на конференции:

Какие современные IT- продукты/разработки помогают решать задачи оптимизации затрат и повышения качества обслуживания? Что наиболее востребовано отраслью сегодня? От каких технологий возможно наибольшее снижение себестоимости перевозок? Всё ли нужно автоматизировать? На что обратить внимание. Как оценить эффективность внедрения IT на транспорте и в логистике? Что ждет рынок IT в транспортной отрасли в конце 2018 – начале 2019 гг.?

Дополнительная информация:

Участники: руководители и сотрудники ИТ-отделов транспортно-логистических компаний, представители ИТ-компаний.

Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3

Дата и время: 17 апреля 2018, 15:00 – 18:00

Структура конференции: 1 часть – доклады, 2 часть – дискуссия.





TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В выставке 2017 приняли участие 345 компаний из 27 стран мира, национальные экспозиции представили компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии. Посетили 14 745 специалистов из 76 регионов России - представители производственных и торговых предприятий, транспортно-логистических компаний.

Международная выставка поддерживается: