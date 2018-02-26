«Мегафон» и Veon завершили сделку по разделению бизнеса «Евросети»

«Мегафон» и Veon сообщили о завершении раздела бизнеса «Евросети», крупнейшей в России сети салонов сотовой связи.

Стороны пришли к соглашению о прекращении совместной деятельности в рамках Евросети в июле прошлого года, как сообщалось ранее. В результате ряда сделок, «Мегафон» приобрел у «Вымпелком», российского подразделения Veon, долю в размере 50% акций «Евросети», включая все ее активы и обязательства, и, таким образом, довел свою долю владения до 100%. В свою очередь, «Вымпелrом», российское подразделение Мущт, приобрело половину розничных салонов «Евросети», что составляет примерно 1800 розничных магазинов. Дополнительно «Вымпелком» выплатит 1,25 млрд руб., с учетом возможных корректировок, для покрытия части непогашенных долговых обязательств «Евросети».

«Мы благодарны Veon за наше партнерство в сфере развития розницы в течение последних пяти лет. Мы уверены, что разделение активов «Евросети» позволит обеим компаниям сфокусироваться на выполнении их стратегии, что приведет к оптимизации мобильной розницы в России. «Мегафон» уже обладает широкой монобрендовой сетью салонов, и сейчас нам важно сохранить присутствие в мультибренде и использовать данный канал для привлечения цифровых клиентов и увеличения LTV абонентов за счет улучшения качества услуг и предложения цифровых продуктов», – отметил Сергей Солдатенков, генеральный директор «Мегафона».