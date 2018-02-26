LG представила новые смартфонs K10 2018 и K8 2018

LG Electronics (LG) на выставке MWC 2018 представила новые модели смартфонов среднего ценового сегмента LG K8 2018 и LG K10 2018, оснащенные передовыми функциями, унаследованными от премиальных флагманских устройств. Представленные новинки будут доступны в продаже на ключевых рынках мира — в Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Новая К-серия предложит пользователям расширенный функционал по оптимальной цене. Например, камера оснащена высокоскоростной автоматической фокусировкой и уменьшает шумы при съемке в условиях слабой освещенности. Обе модели имеют характерную для K-серии текстуру задней панели, а грани 2.5D-стекла дополняют стильный дизайн корпуса плавными линиями. Всё это позволяет смартфонам не терять своей актуальности с течением времени. Обе модели 2018 года будут доступны в трех цветах: черном, синем и золотистом.

LG K10 2018 отличает не только металлический U-образный корпус, но и ряд премиальных функций, обычно недоступных для моделей этого ценового сегмента. K10 2018 оснащен улучшенной 13-мегапиксельной основной камерой, заимствованной у флагманского смартфона LG G6, и 8-мегапиксельной фронтальной камерой высокого разрешения, которая позволяет делать селфи с эффектом боке.

K10 2018 поддерживает фазовый автофокус (PDAF), который срабатывает на 23 процента быстрее традиционной автофокусировки. Новая многофункциональная кнопка на задней панели смартфона не только разблокирует его, в том числе с помощью отпечатка пальца, но и позволяет легко и быстро сделать фотографию или скриншот экрана (функция «Скриншот в одно касание»).

Новый LG K8 2018 получил продвинутые характеристики камеры, а фотографии в условиях слабой освещенности стали более яркими и четкими по сравнению с предыдущей моделью K8 2017. Полюбившиеся пользователям функции «Автоселфи», «Съемка по жесту руки», «Виртуальная вспышка» и «Поделиться с друзьями (Quick Share)» сохранены в новом K8 2018.

Более четкие снимки при недостатке освещенности возможны как с K8 2018, так и с K10 2018 благодаря новой функции уменьшения шумов. В сочетании с режимом HDR (высокий динамический диапазон) фотографии получаются яркими и контрастными.

Съемка групповых фотографий с друзьями или семьей теперь стала проще, благодаря новой функции таймера. Больше не нужно гадать, сколько секунд осталось до того, как сработает затвор камеры. В новых моделях следить за временем можно благодаря вспышке, выступающей в качестве визуальной подсказки. Таким образом, все участники съемки смогут приготовиться в нужное время.

Еще одна новая функция камеры K-серии — «Jump Shot», которая снимает каждые три секунды (до 20 кадров) и соединяет снимки в единое изображение в формате GIF, чтобы им можно было легко поделиться с друзьями. Функция доступна на обеих моделях новой К-серии, и может использоваться как с фронтальной, так и с основной камеры.

«Смартфоны LG K-серии 2018 года ориентированы на предоставление гораздо бо́льших возможностей пользователям, которые ищут отвечающее их образу жизни и потребностям устройство, — сказал Ха Джонг Юк (Ha Jeung-uk), старший вице-президент и глава подразделения LG Electronics Mobile Communications. — Мы уверены, что благодаря технологиям камеры и другим удобным функциям смартфонов мы сможем покорить сердца и умы потребителей на динамично развивающемся рынке мобильных устройств».