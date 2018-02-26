Huawei представила первый коммерческий клиентский терминал для сетей 5G

Huawei на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне представила первый коммерческий клиентский терминал 5G CPE, поддерживающий глобально признанный стандарт 5G от консорциума 3GPP.

Чтобы гарантировать максимальную производительность, Huawei построила терминал 5G CPE на базе чипсета собственной разработки Balong 5G01. Это первый в мире коммерческий терминал, поддерживающий стандарт 5G от 3GPP. Его теоретическая максимальная скорость скачивания достигает 2,3 Гбит/сек. Чипсет поддерживает 5G связь во всех частотных диапазонах, включая sub-6 ГГц и миллиметровые волны, что позволяет создавать на его основе решения для различных сценариев использования. Коммерческий запуск чипсета Balong 5G01 делает Huawei первой компанией, предлагающей комплексное 5G решение, охватывающее сетевое оборудование, клиентские устройства и чипсеты.

«Технологии 5G связи приближают наступление эпохи интеллектуального мира, когда люди, автомобили, дома и устройства будут связаны в единую систему, открывающую новые возможности для работы, развлечений и общения, — сказал генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю. — С 2009 года компания Huawei инвестировала в исследования и разработки, связанные с технологиями 5G, более 600 миллионов долларов. Это позволило нам занять лидирующие позиции в сферах сетевой архитектуры, использования частотных диапазонов, калибровки в полевых условиях и других сопутствующих областях. Наша цель — создать готовую к эксплуатации экосистему 5G, охватывающую автомобильную отрасль и умные дома, виртуальную и дополненную реальность и голографическое видео. Мы уверены, что это значительно повысит комфорт повседневной жизни пользователей по всему миру, открыв им новые возможности».

Huawei предлагает 2 модели терминалов 5G CPE: низкочастотную sub 6 ГГц 5G CPE и высокочастотную mmWave 5G CPE. Низкочастотный терминал отличается компактностью и малым весом, совместим с сетями 4G и 5G и обеспечивает скорость скачивания до 2 Гбит/с, что в 20 раз быстрее, чем 100 мегабитное оптоволокно. Такая производительность позволяет без задержек наслаждаться онлайн видео и сетевыми играми в формате виртуальной реальности или за считанные секунды скачивать телевизионные программы в высоком разрешении. Высокочастотный терминал Huawei 5G CPE выпускается в модификациях для помещений и для наружной эксплуатации.

Мобильные 5G сети устанавливают новую планку возможностей для высокоскоростной широкополосной беспроводной связи с низкими задержками сигнала. Они обеспечивают скорость скачивания до 20 Гбит/с и поддерживают подключение до 1 миллиона абонентских устройств на 1 квадратный километр с задержками сигнала не более 0,5 миллисекунды. Благодаря сети 5G терминалы способны в будущем обеспечить надежную связь с растущим количеством подключенных устройств, расширяя возможности и доступность интернета вещей и повышая количество и разнообразие данных, которые они могут передавать.

Huawei CBG разработала стратегию развития 5G, в рамках которой высокая скорость, низкие задержки сигналов и возможность подключения огромного количества устройств, характерные для 5G инфраструктур, используются для создания разнообразных устройств и сервисов, расширяющих возможности пользователей во всех аспектах повседневной жизни. В эту стратегию входит создание смартфонов, мобильных точек доступа Wi-Fi, промышленных модулей и других устройств, способствующих подключению мобильных устройств, домов, машин и других объектов к высокоскоростным сетям.

В рамках стратегии развития 5G Huawei сотрудничает с более чем тридцатью провайдерами телекоммуникационных услуг, среди которых Vodafone, Softbank, T-Mobile, BT, Telefonica, China Mobile и China Telecom. В 2017 году совместно с партнерами Huawei начала тестирование коммерческих 5G сетей, развивала технологии и завершила проверку совместимости. Старт первого этапа развертывания коммерческих 5G сетей намечен на 2018 год.