ФРИИ инвестирует в телемедицинский стартап Qapsula 15 млн рублей

Qapsula, выпускник 9 Акселератора ФРИИ, привлекла 15 млн рублей от ФРИИ. Доля Фонда после сделки увеличится до 25%. Инвестиции, привлеченные от ФРИИ, команда стартапа направит на увеличение функционала сервиса и маркетинг.

Сервис представлен мобильным приложением, платформой — Qapsula.com, чат-ботом, который напоминает о времени консультации с врачом, окончании препарата и необходимости покупки нового. Приложение Qapsula пациенты скачивают через QR-код, нанесенный на упаковке препарата, с его помощью клиенты консультируются с профессиональными врачами по приобретенному препарату, медустройству или заболеванию. Лечащим докторам сервис позволяет в удобном формате дистанционно отслеживать состояние здоровья больных и полноценно взаимодействовать с ними. Фармацевтическим компаниям предоставляет маркетинговое решение.

«С января этого года телемедицинские услуги вошли в правовое поле. Фонд принимал активное участие в разработке отраслевого законопроекта, который стимулирует развитие IT-решений на этом рынке. Команда стартапа ярко выделяется из числа конкурентов оригинальной бизнес-моделью, тесно взаимодействует с фармкомпаниями. У команды пробивной основатель и высококлассная экспертиза, которая помогает ей быстро расти», – отметил инвестиционный менеджер ФРИИ Алексей Гриненко.

«Мы создали помощника, который консультирует по использованию приобретенных медпрепаратов, устройств на каждом этапе лечения, помогает правильно восстанавливаться после перенесенной болезни и не допустить рецидива. На нашем портале работает больше 3 тысяч врачей 85 специализаций, готовых 24/7 дать пациенту индивидуальный план диагностики и лечения», – сказал генеральный директор Qapsula Дмитрий Мазница.

Сервис и портал Qapsula.com созданы Дмитрием Мазницей и Романом Тушиным на базе факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова в сентябре 2015 года. Команда прошла Акселератор ФРИИ в 2017 году.