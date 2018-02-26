«Аурига» вошла в рейтинг Global Outsourcing 100 в одиннадцатый раз

«Аурига» названа среди ста лучших компаний мира в сфере аутсорсинга разработки программного обеспечения, вошедших в рейтинг Global Outsourcing 100 по версии Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP) в 2018 г. Компания занимает место в этом престижном списке уже одиннадцатый год подряд.

В рейтинге Global Outsourcing 100 ежегодно участвуют как крупные международные компании, так и небольшие, быстро развивающиеся фирмы. Независимое экспертное жюри оценивает кандидатов по нескольким ключевым параметрам. В этом году ими стали: размеры и темпы роста компании, отзывы клиентов, наличие наград и сертификатов, диапазон программ инновационного развития, а также «зрелость» программ корпоративной социальной ответственности.

«Выбор надежных партнеров важен сегодня как никогда, – отметила Деби Хэмилл, глава IAOP. – Заказчики стараются как можно тщательнее подходить к выбору поставщиков. Наш рейтинг помогает компаниям лучше понять рынок, сравнить различных подрядчиков и принять взвешенное решение о сотрудничестве. В Global Outsourcing 100 входят лучшие из лучших аутсорсинговых компаний мира, и мы рады отметить «Ауригу» среди ведущих поставщиков».

На протяжении своей 27-летней истории «Аурига» в качестве приоритетов видела выстраивание долгосрочных прозрачных партнерских отношений с клиентами, эффективное внедрение наиболее инновационных технических достижений и постоянное совершенствование оказываемых услуг. Все это обеспечивает «Ауриге» заслуженное место в списке мировых лидеров аутсорсинга вот уже больше десяти лет.

Алексей Григорьевич Сухарев, президент и основатель «Ауриги», отметил: «Мы гордимся тем фактом, что Аурига держится в рейтинге Global Outsourcing 100 столько лет подряд! Это впечатляющее достижение, но оно было бы невозможно без наших сотрудников, их таланта и преданности общим целям, а также без наших клиентов, благодаря которым компания развивается и достигает таких высот. Мы признательны экспертам IAOP и жюри за высокую оценку наших усилий и не планируем останавливаться на достигнутом».

Компания «Аурига» предоставляет услуги по разработке высокотехнологичного ПО клиентам из России, Америки и Европы. Центральный офис компании находится в США, центры разработки – в России и Литве. Компания оказывает полный спектр услуг по разработке, тестированию, поддержке, интеграции и развертыванию ПО. Среди клиентов Ауриги – Barclays, Broadvision, Chrysler, Digital Guardian, Dräger Medical, Hewlett-Packard, Home Credit, IBM, КРОК, Сбербанк России и другие.