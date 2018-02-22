Тренды информационной безопасности в облаках от M1Cloud на 2018 год

Эксперты M1Cloud (Stack Group) рассказали о возможных киберугрозах и трендах по защите информации при размещении информационных систем в облаках в 2018 году.

В последние несколько лет киберугрозы стали актуальны не только для кредитно-финансовых организаций и государственных учреждений, а также для предприятий других технологичных отраслей, таких как: логистика, электронная коммерция, фармацевтика, FMCG, промышленность, медиа, сетевой бизнес и другие.

«Постепенно бизнес приходит к осмыслению необходимости обеспечивать защиту информационных систем в соответствии с регуляторными требованиями, неисполнение которых неминуемо может привести к репутационным, юридическим и финансовым последствиям», - отметил Алексей Данильянц, генеральный директор M1Cloud (Stack Group).

По оценке экспертов M1Cloud (Stack Group), около 80% компаний размещают свои защищенные ИТ-системы в colocation-среде, а 20% - доверяют облачным сервисам на базе виртуализированных сред. Рынок средств и услуг защиты информации растет высокими темпами, сопоставимыми с темпами роста рынка виртуализированной инфраструктуры, который составляет порядка 40% ежегодно.

«Принципы защиты облаков опираются на то, что виртуальная распределенная облачная инфраструктура всегда базируется в дата-центрах, и, соответственно, безопасность может быть обеспечена средствами защиты, в том числе и на физическом уровне», - сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group).

Сегодня профессиональный сервис-провайдер, помимо физической безопасности, обеспечивает безопасность сетевого периметра, используя средства межсетевого экранирования, обеспечивает защиту среды виртуализации, разделение доступа на уровне операционных систем, антивирусную защиту, защиту с помощью специализированных алгоритмов от вторжений и атак через сеть, защиту от DdoS атак и другие.

Бизнес, размещая информационные системы в облаке, всё чаще стремиться получить комплексные услуги по защите информации, например, размещение систем внутри межсетевых экранов, построение защищенного канала, защищенного соединения с использованием западных и российских криптоалгоритмов, обеспечение безопасности данных на уровне информационных систем путем установки соответствующих средств защиты от несанкционированного доступа, средств антивирусной защиты, защиты в рамках внедрения контура обнаружения и предотвращения вторжений и другие.

«При размещении информационных систем в защищенном облаке сервис-провайдера существенным образом сокращаются затраты на ИТ-инфраструктуру, на средства защиты информации и на соответствующие организационные мероприятия, - сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group). - При этом заказчик использует ровно тот объем мощности и пропускную способность канала, которые нужны ему в определенный момент и имеет возможность в любой момент увеличить объем используемых ресурсов и расширить канал, а также отказаться от неиспользуемых в данный момент мощностей».

Основной объем запросов на ИТ-инфраструктуру в России связан с безопасностью персональных данных, так как в соответствии с Федеральным законом №152 «О персональных данных» все компании являются операторами персональных данных и обязаны организовать защиту в соответствии с требованиями нормативных документов ФСТЭК и ФСБ, в части защиты информации, передаваемой по каналам связи и шифровальных средств.

Крупный и средний бизнес всё чаще перекладывает функцию защиты персональных данных на аутсорсинг в соответствии с пунктом 3 статьи 6 «Условия обработки персональных данных» закона 152ФЗ. При передаче обработки персональных данных провайдеру заказчик на основании поручения обработки может требовать соответствующего подтверждения того, что данные будут обрабатываться с определенной целью, в определенном объеме, в указанный срок, с использованием конкретного набора мер по защите.

Конечно, сервис-провайдер, оказывающий услуги безопасности информационных систем персональных данных в корпоративном облаке, предоставляющий такие сервисы широкому спектру коммерческих и государственных заказчиков, должен иметь физическую и виртуальную ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую защиту в соответствии с первым уровнем (УЗ1), включительно, то есть способного размещать персональные данные специальных категорий: данные о здоровье, о политических предпочтениях, интимной жизни, биометрические данные и т.д, а также выполнять требования по защите в государственных информационных системах, до уровня К1, включительно. Также для облачного сервис-провайдера обязательны лицензии ФСТЭК, позволяющие обеспечивать защиту конфиденциальной информации, и лицензии ФСБ по защите каналов связи и шифрованию данных в системах хранения.

В России доминирующее положение занимают технологические решения российских вендоров, построенные на отечественных программных продуктах и оборудовании, прошедших сертификацию в соответствии с установленными требованиями ФСБ по использованию средств шифрования данных и криптографической защиты, а также ФСТЭК в отношении различного функционала средств безопасности по защите конфиденциальной информации.