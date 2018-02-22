Toshiba представила промышленные 100 В МОП-транзисторы с каналом n-типа

Toshiba Electronics Europe начала поставки двух новых устройств на 100 В, дополняющих серию низковольтных мощных МОП-транзисторов с каналом n-типа на основе технологии U-MOS IX-H. Новые устройства отлично подходят для работы в источниках питания промышленного оборудования, а также в системах управления электродвигателями.

Новые устройства TPH3R70APL и TPN1200APL изготавливаются с использованием самого современного процесса формирования канавки низковольтных транзисторов U-MOS IX-H, позволяющего оптимизировать структуру элементов, и обладают самым низким в отрасли и классе сопротивлением в открытом состоянии: 3,7 и 11,5 мОм соответственно. Устройства обладают низким выходным зарядом (Q OSS : 74 и 24 нКл), низким зарядом переключения затвора (Q SW : 21 и 7,5 нКл) и поддерживают управление логическими уровнями 4,5 В.

По сравнению с существующими устройствами на основе технологического процесса U-MOS VIII-H в новых устройствах удалось снизить ключевые показатели, определяющие качество работы МОП-транзисторов в импульсных схемах, такие как R DS(ON) * Q oss и R DS(ON) *QSW.