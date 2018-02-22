Software AG представила новую версию платформы Cumulocity с расширенными возможностями IoT

Software AG анонсировала запуск новой версии своей открытой облачной платформы Cumulocity IoT, созданной на основе высокопроизводительной распределенной архитектуры, предоставляющей дополнительные возможности обработки данных непосредственно на периферийных устройствах. Теперь платформа Cumulocity IoT поддерживает многокластерные варианты развертывания, поддержку высокой доступности, что повышает ее привлекательность для поставщиков услуг. В числе новых функций — не требующая написания программного кода интеграция устройств с поддержкой технологий Low Power WAN (LPWAN), предназначенных для долговременного удаленного узкополосного мониторинга, таких как Narrowband IoT (NB-IoT), Lightweight M2M (LwM2M) и Long Range (LoRa).

Cumulocity IoT компании Software AG – платформа IoT, способная работать как в облаке, так и локально, предлагает провайдерам услуг связи и другим предприятиям полную свободу выбора при планировании, построении, внедрении и развитии своих распределенных систем IoT. Платформу уже используют компании Deutsche Telekom, Dürr, Gardner Denver, Octo Telematics, NTT Communications, Unlimit by Reliance Group, Zeiss и многие другие.

Благодаря усовершенствованной распределенной архитектуре и периферийной обработке данных расширились возможности платформы Cumulocity IoT (версия 9): она поддерживает автономные устройства, улучшает локальную обработку данных, сокращает потоки данных и время отклика. Теперь пользователи могут работать с одним и теми же информационными панелями, аналитическими моделями, интегрированными системами и отдельными приложениями как на периферийных устройствах, так и в облаке. Это позволяет экономить пропускную способность канала, снижать затраты и риски безопасности. В числе новых функций периферийной обработки данных – высокоскоростные безопасные подключения в промышленных сетях, фильтры перенаправления данных, управление распределенной аналитикой, централизованное управление периферийными платформами и удобная интеграция. Эти инструменты обеспечивают полный автоматизированный контроль архитектуры решений IoT любого масштаба.

Бернд Гросс (Bernd Gross), старший вице-президент компании Software AG по вопросам IoT и облачных технологий, отметил: «Наша новая система периферийной обработки данных сближает вычислительные ресурсы и приложения конечных пользователей. Это значит, что устройства больше не будут постоянно обращаться к централизованной облачной инфраструктуре за инструкциями или для анализа данных. Теперь они смогут делать это самостоятельно. Сейчас растет число самоуправляемых решений — беспилотных автомобилей, дронов и других устройств IoT. Облачные сервисы уступают место периферийной обработке данных. С ростом популярности таких решений компаниям потребуется возможность аккумулировать собранные на периферийных устройствах данные, чтобы анализировать их в режиме реального времени и получать ценную для бизнеса информацию».

Обновленная платформа Cumulocity IoT предоставляет Microservices SDK – открытый расширенный набор инструментов разработки микросервисов, а также промышленную поддержку их жизненного цикла и методологию DevOps. Это позволит разработчикам избежать многих общих проблем и создавать надежные масштабируемые приложения в рамках модели Software-as-a-Service («ПО как услуга»), предназначенные для архитектуры микросервисов с контейнерами Docker, которые можно развертывать как в облаке, так и на периферии, автоматизируя процессы управления ими. Эти полностью изолированные контейнеры Docker используют собственные квоты ресурсов, централизованную авторизацию запросов, правила доступа участников-арендаторов, обработку разрешений и ассоциации участников.

Приложения на базе микросервисов, созданные с помощью Cumulocity IoT, отличаются гибкостью развертывания, масштабируемостью, высокой доступностью, устойчивостью к ошибкам, а также модификации. Это гарантирует поставщикам услуг и другим компаниям возможность быстрого обновления и модификации приложений в рамках процесса непрерывной поставки.

Выпуск Cumulocity IoT Enterprise Edition дает поставщикам услуг возможность предлагать корпоративным заказчикам полноценные платформы Интернета вещей. Они представляют собой облачные сервисы — небрендированные или предоставляемые под брендом заказчика. Управление ими и их поддержка будут осуществляться на стороне заказчика, при этом сохраняются все преимущества гипермасштабируемой высокодоступной архитектуры, размещенной на платформе поставщика услуг. Используя новые функции виртуальной многопользовательской архитектуры и полного разделения данных поставщики услуг смогут создавать и развертыватьбрендированные решения для своих заказчиков. Быстрая автоматизированная процедура позволит исключить длительный процесс развертывания образов и значительно сократить затраты на обслуживание. Кроме того, продвинутая система делегирования прав администрирования и встроенная поддержка многопользовательской архитектуры значительно расширят возможности самообслуживания для конечных пользователей.

Бернд Гросс отметил, что в новой версии Cumulocity IoT появилось множество новых функций: «В новую версию добавлен ряд важнейших функций для работы с микросервисами и платформами IoT, предоставляемыми в качестве услуги, например, возможность автоматизированного создания информационных панелей для отдельных устройств или целых групп с полным набором функций и оповещений. Кроме того, заметно улучшен процесс интеграции устройств Low Power WAN. Теперь оборудование Lightweight M2M, Narrowband IoT и LoRa можно подключать в режиме Plug-and-Play».

Платформа Cumulocity IoT компании Software AG будет представлена на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Посетители смогут ознакомиться с существующими и будущими технологиями Интернета вещей, посмотреть демонстрацию распределенной архитектуры, периферийной обработки данных, а также интеграцию устройств LPWAN, не требующую написания программного кода.