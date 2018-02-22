Промсвязьбанк запустил новый сервис для бизнеса

«Промсвязьбанк» объявил о предоставлении всем клиентам малого и среднего бизнеса функциональности по выставлению счетов в интернет-банке PSB On-Line.

Интеграция с «Инвойсбокс» позволит предпринимателям в личном кабинете формировать электронные счета с автоматическим заполнением данных контрагентов по ИНН/номеру телефона и отправлять их контрагентам в трех форматах (1С, excel, txt) на электронный адрес. Сервис доступен всем клиентам и предоставляется на бесплатной основе.

«Наш интернет-банк становится для клиента экосистемой, в которой он может осуществить весь цикл операций: от проверки баланса до формирования месячного или квартального отчета. Теперь, когда можно прямо в личном кабинете выставлять счета контрагентам, мы ожидаем, что пользоваться им станет еще удобнее», - сказал Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

С 2016 года «Промсвязьбанк» занимается внедрением новых технологий в свою операционную деятельность. Наибольший акцент за это время был сделан на оптимизацию процессов end-to-end, повышение безопасности клиентов, а также постоянное совершенствование клиентского сервиса на основе обратной связи.