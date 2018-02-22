«Платформа ОФД» открыла магазин приложений для бизнеса

«Платформа ОФД» Группы Сбербанка запустила магазин приложений (маркетплейс) для клиентов - пользователей кассовой техники. Это совместное решение «Платформа ОФД» и сторонних разработчиков, направленное на создание дополнительных сервисов для бизнеса.

На площадке маркетплейса будут размещаться полезные приложения и сервисы для торговых точек, общепита, предприятий сферы обслуживания, а также для бизнеса других сфер, связанных с обработкой фискальных данных.

В числе перспективных направлений разработок: аналитические инструменты (мониторинг, контроль, анализ показателей продаж и др.); бухгалтерская отчетность (сверка с ФНС, Z-отчеты и др.); рекомендательные сервисы (рекомендации по ценам, локациям и др.); синхронизация с системами автоматизации бизнеса, с программами лояльности магазинов; справочные сервисы для ритейла.

Принцип работы магазина приложений основан на модели открытого сотрудничества, сходной с работой популярных маркетплейсов. Разрабатывать и размещать приложения на площадке могут как профессиональные агентства, так и магазины, а также другие заинтересованные компании, предприниматели. При этом они самостоятельно формируют ценовую политику приложений и устанавливают скидки, тестовые периоды для пользователей.

Каждое приложение сопровождается необходимой инструкцией, описанием, фото-видеоматериалами, контактами для обратной связи и системой оценок.

Магазин приложений не требует дополнительной регистрации – он доступен всем клиентам, использующим личный кабинет «Платформа ОФД».

«К онлайн-передаче данных уже подключены более 1,5 млн касс, и до конца 2018 года ожидается еще 1,2 млн ККТ, в основном от малого бизнеса. Современная кассовая техника сегодня по возможностям сопоставима со смартфонами и компьютерами, а по безопасности и надежности – превосходит их. На кассовых терминалах активно развивается эквайринг, оплата безналичными способами.

С учетом стремительного развития технологий и сферы ритейла, открытие отдельного магазина приложений для пользователей касс на базе ОФД – лишь подтверждает весомый потенциал развития новых сервисов, связанных с обработкой фискальных данных, с использованием новых технологий платежей на кассах. Мы видим запросы бизнеса, и особенно малых предпринимателей, в таких продуктах, и считаем, что время для маркетплейса на базе ОФД наступило», - отметил генеральный директор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров.