Начаты российские продажи ПК Acer Predator Orion 9000 для киберспорта. Цена

Acer объявила о начале продаж геймерского компьютера Predator Orion 9000 в России. Эта система справится с самыми современными играми, приложениями виртуальной реальности и обработкой графического контента любой сложности. Predator Orion 9000 — сбалансированный, защищенный гарантией игровой ПК, который оснащен самыми передовыми технологиями и готов к действию сразу после покупки.

Predator Orion 9000 стал самым высокопроизводительным компьютером Acer и одним из первых получил возможность установки до четырех видеокарт уровня AMD Radeon RX 580 Crossfire или до двух уровня AMD Radeon RX Vega и NVIDIA GeForce GTX 1080Ti.

Predator Orion 9000 готов справиться с любой задачей, включая VR, контент в 4К, новейшие игры и самое тяжёлое графическое ПО. Дополняют портрет поддержка современных процессоров Intel Core i9 Extreme Edition и до 128 ГБ оперативной памяти. Если пользователю нужно больше мощности, он может воспользоваться расположенной на передней панели корпуса кнопкой Turbo и включить автоматический разгон, параметры которого настраиваются в приложении Predator Sense. Там же можно отследить температуру и производительность установленного в Predator Orion 9000 оборудования.

Predator Orion 9000, вид слева

Для эффективного охлаждения ПК Acer использовала в Predator Orion 9000 технологию IceTunnel 2.0, разделяющую корпус на несколько зон для индивидуального охлаждения каждой. Крупные закрытые металлическими сетками воздуховоды на передней и верхней панелях обеспечивают постоянный поток воздуха, который прогоняют через корпус до пяти вентиляторов. Температуру процессора контролирует встроенная система жидкостного охлаждения, предотвращая его перегрев даже в режиме разгона. Для накопителей и блока питания в Predator Orion 9000 предусмотрены собственные отсеки, а горячий воздух от мощных видеокарт специально отводится через заднюю панель.

Predator Orion 9000, вид справа

За создание эффекта полного погружения в Predator Orion 9000 отвечает звуковая карта Creative Sound BlasterX 720 с набором возможностей, которые не только перенесут игрока в гущу событий, но и дадут ему преимущества перед соперниками. Так, с технологией Scout Mode он сможет услышать приближение врагов издалека, а функция Scout Radar покажет их местонахождение на радаре, отображаемом на экране смартфона. Модуль Automatic Room Calibration адаптирует настройки колонок так, чтобы они оптимально звучали в помещении, где находится игрок, а BlasterX Acoustic Engine Smart Volume автоматически регулирует громкость звука так, чтобы тихие звуки были слышны, а громкие — не оглушали.

Orion 9000 вписывается в линейку Predator: корпус черного цвета с агрессивными обводами и острыми углами выглядит внушительно, а большое окно на боковой панели позволяет рассмотреть мощную начинку в деталях. Передняя панель корпуса оборудована яркой RGB-подсветкой, которой можно управлять из приложения Predator Sense.

В верхней части корпуса есть две ручки, в нижней колесики. Установить большинство компонентов в корпус можно без использования инструментов, сняв боковую панель. Она же защищает Predator Orion 9000 от электромагнитных помех. Корпус спроектирован так, чтобы пользователь мог максимально свободно изменять его конфигурацию.

Predator Orion 9000 уже доступен в сетях «Ситилинк» и «М.Видео», рекомендованная розничная цена топовой конфигурации составляет 399 990 руб.