Начались российские продажи бюджетного смартфона Jinga Joy. Цена

Jinga Mobile объявила о начале продаж смартфона Jinga Joy. Помимо главной особенности – экрана с соотношением сторон 18:9, смартфон оснащен двойным модулем основной камеры.

Jinga Joy – современный смартфон на основе актуальной версии Android 7.0. Смартфон оснащен IPS HD дисплеем диагональю 5,5 дюйма и соотношением сторон 18:9, изготовленным с применением технологии Full Lamination с поддержкой Multi-Touch и покрытым стеклом 2,5D.

Сбалансированный тандем 4-ядерного процессора MTK 6737 с частотой 1.3 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти позволяет обрабатывать современные задачи и обеспечивает стабильную работу смартфона при нагрузках. 16 ГБ памяти на борту и дополнительно установленная SD-карта на 64 ГБ сохранят документы, фото и видеофайлы.

Смартфон Jinga Joy

Двойная основная камера обладает разрешением 8 МП + 0,3 МП. Фронтальная 5 МП камера обеспечит селфи и видеозвонки.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 2500 мАч и оптимизированным ПО. Jinga Joy поддерживает все актуальные на сегодня в России стандарты связи, включая LTE. Благодаря FM-тюнеру смартфон можно использовать как радиоприемник.

Покупатели могут выбрать свой Jinga Joy в любом из трех доступных цветов: черный, синий или красный. Jinga Joy уже доступен на сайте jinga.ru, а также в салонах сотовой связи и магазинах электроники по цене 5990 руб.