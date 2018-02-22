«Битрикс24.Сайты» выпустил набор праздничных шаблонов

Создатели бесплатного конструктора сайтов от сервиса «Битрикс24» сделали для компаний малого и среднего бизнеса праздничные шаблоны для лендингов с акциями к 23 февраля и 8 марта.

Выпуск праздничных шаблонов от «Битрикс24.Сайты» помогает компаниям быстро создавать лендинги или более сложные веб-проекты, посвященные акциям к праздничному ажиотажу онлайн-покупателей.

Разработчики запланировали релизы праздничных шаблонов к следующим праздникам: День Влюбленных, 14 февраля; День Защитника отечества, 23 февраля; Международный женский день, 8 марта; День Смеха, 1 апреля; Пасха, 8 апреля; Хэллоуин, 31 октября; Рождество, 24 декабря; Новый Год, 31 декабря.

Также пользователю доступны: 5 гб облачного хранилища; один сайт с неограниченным количеством страниц; CRM-формы; открытые линии (чаты с покупателями из ВК, Facebook, Insta, Viber, Telegram в «одном окне»); форма оплаты заказов; метрики Google и Яндекс (пользователю достаточно просто ввести в админке ID самой метрики); метатеги (упрощенная система позволяет сайту расти в поисковой выдаче); вставка данных с YouTube, Vimeo, Instagram, Google Maps; поддержка протокола безопасности HTTPS.

«Битрикс24.Сайты» был запущен 17 ноября 2017 года. За 2,5 месяца им воспользовались более 30 тысяч компаний. По заявлению разработчиков, проект не имеет аналогов на рынке из-за прямой интеграции с сервисом для управления бизнесом «Битрикс24».

Сайты, созданные на этой платформе, автоматически связаны с CRM-сервисом и другими инструментами «Битрикс24».

Покупатель заполняет форму на лендинге от «Битрикс24.Сайты». В CRM-системе Битрикс24 автоматически появляется лид. Все данные из формы автоматически попадают в карточку клиента.

Сергей Рыжиков, сооснователь сервиса для управления бизнесом «Битрикс24», отметил: «Лендинги — быстрое, удобное и яркое решение для быстрых акций и распродаж, которые востребованы малым и средним бизнесом в праздники. Зная об этом, мы создали для предпринимателей бесплатный набор быстрых праздничных шаблонов к «Битрикс24.Сайты». Мы изменим рынок и философию продаж — в 2018 году «одностраничники» должны стать обязательным инструментом маркетинга для любого бизнеса. Предприниматель может сам бесплатно создать лендинг с акцией или распродажей его товара. Подключить все метрики. Забыть о трудностях с привязкой CRM — всё будет работать по умолчанию. Создать лендинг в 2018 году также просто, как заказать в интернете букет цветов на 8 марта».