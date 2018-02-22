«Барс Груп» разработала портал «Сервис банковских гарантий»

«Барс Груп», дочерняя компания «Национального Центра Информатизации» (входит в ГК Ростех), автоматизировала получение банковских гарантий для участия в государственных торгах, разработав портал «Сервис банковских гарантий».

«Во многих случаях государственных закупочных процедур выдача банковских гарантий – это обязательное условие, которое раньше осуществлялось с помощью сбора целого пакета документов и ручной обработки. Перевод этого процесса в электронный вид сократит у банка время принятия решения и исключит бюрократические погрешности. Так, компания быстрее узнает о решении, и, в случае получения гарантии, сможет перейти к первому этапу отбора потенциальных поставщиков», - отметил заместитель председателя правления КБЭР «Банк Казани» Эдуард Зарипов.

Задача портала заключается не только в автоматизации подачи заявки на банковскую гарантию, но и процесса согласования ее получения. С помощью портала сотрудник компании (клиент банка) или брокер будет заполнять анкету и загружать все необходимые документы. Дальнейший документооборот, проверка юридического лица на стоп – факторы и оценка кредитоспособности будут проходить автоматически в информационной системе. Клиент же сможет отслеживать статус движения заявки на каждом этапе. А для оперативной обратной связи клиент и сотрудник банка смогут вести переписку в чате.

На портале будут функционировать следующие модули: «личные кабинеты» клиентов, брокеров и сотрудников банка, а также разделы, где выгружается вся необходимая отчетность, и модули, в которых документы заверяются электронными цифровыми подписями.

В настоящее время система находится в опытной эксплуатации. В результате внедрения ускорится время принятия решения – весь процесс от подачи заявки до ее выдачи составит 4 часа. Так, повысится эффективность взаимодействия сотрудников банка, клиентов банка и брокеров в сфере предоставления банковских гарантий.

Банковская гарантия - документ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые участвуют в закупочных процедурах, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Гарантия доказывает финансовую состоятельность потенциального поставщика услуг и выступает своеобразной страховкой, когда победитель не может исполнить заявку в силу различных причин.