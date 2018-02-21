«Яндекс» запустил в Москве каршеринг «Яндекс.Драйв»

«Яндекс» объявил о запуске в Москве каршерингового сервиса. Сегодня на улицах города появились автомобили «Яндекс.Драйва», которые можно взять в аренду. В автопарке сервиса 750 новых Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Цена аренды начинается от пяти рублей за минуту поездки.

«Яндекс.Драйв» предлагает машины для поездок по Москве и области. Найти и забронировать автомобиль можно с помощью мобильного приложения. А чтобы человек легко нашёл машину, приложение покажет, как до нее дойти. Можно также заранее включить прогрев машины.

В дороге водителям будет помогать «Яндекс.Авто» — платформа для мультимедийных систем автомобиля с Навигатором и «Яндекс.Музыкой». Завершить аренду автомобиля можно внутри МКАД, в Химках, Митино, Красногорске, в Северном и Южном Бутове, Жулебине, Новокосине и аэропорту Шереметьево. В дальнейшем эта зона будет расширяться.

«Мы хотим, чтобы наш каршеринг был самым удобным и доступным. Поэтому у нас простое и понятное приложение, лёгкая регистрация и гибкие цены. Они рассчитываются с помощью алгоритма, который учитывает дорожную ситуацию и спрос на машины. Например, утром аренда будет дешевле, чтобы компенсировать более долгую дорогу», — сказал Антон Рязанов, руководитель «Яндекс.Драйва».

Стоимость минуты аренды начинается в «Яндекс.Драйве» от пяти рублей. Цену на текущий момент можно узнать при бронировании. Если человек арендует машину, например, по цене шесть рублей за минуту, она сохранится для него до конца аренды. Помимо поминутной тарификации, в ближайшие дни на сервисе появится фиксированный тариф, когда стоимость поездки рассчитывается заранее и уже не меняется. Фиксированный тариф запустится в тестовом режиме, поэтому первое время будет доступен не всем.

Тарифы включают стоимость бензина, парковки и страхования (каско и ОСАГО). Если с машиной что-то случится по вине водителя, его расходы не превысят 30 тысяч рублей. Жизнь и здоровье водителя и каждого пассажира застрахованы на сумму до двух миллионов рублей, страховое покрытие по ОСАГО расширено до 1,4 миллиона.

«Яндекс.Драйв» доступен в App Store и Google Play, регистрация в приложении работает с декабря прошлого года. До конца февраля все пользователи сервиса будут получать на счёт в «Яндекс.Драйве» 20% от стоимости своих поездок в «Яндекс.Такси». В марте и апреле накопленные деньги можно будет тратить на аренду машин. Пользоваться Драйвом могут водители не моложе 21 года со стажем вождения от двух лет.