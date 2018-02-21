В Центре оториноларингологии ФМБА России внедрена система ПП «Парус»

«Парус» совместно с ГК «СовИнТех» объявили о завершении проекта по внедрению комплексной системы управления лечебно-профилактическим учреждением на базе ПП «Парус» в крупнейшей в России специализированной медицинской организации лор-профиля — ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ НКЦО ФМБА России).

В результате проекта создана единая информационная среда для ведения бухгалтерского и кадрового учета, договорных отношений, расчета заработной платы, обеспечения централизованного материально-технического снабжения, в том числе учета движения материальных ценностей на складе и в аптеке. Упростились учет и контроль складских остатков, разработаны формы сверки инвентаризационной картотеки. В системе учитывается более 8 000 позиций основных средств, включая диагностическое, медицинское и хирургическое оборудование.

Руководство учреждения и его подразделений — административно-хозяйственных, а также 13 научно-клинических со стационарными отделениями — располагает всей необходимой информацией в разрезе направлений деятельности. Формируется более 40 бухгалтерских и управленческих отчетов. При этом исключено дублирование сведений и значительно уменьшен объем ручного ввода данных.

В рамках проекта на базе ПП «Парус» создана медицинская информационная система, которая обеспечивает учет всех видов лор-помощи населению. За 2017 год в Центре было оказано 85 000 услуг (консультации, процедуры, исследования), в том числе 8000 операций, из которых 1 000 – высокотехнологичные. Все данные отражаются и хранятся в МИС. Автоматизировано ведение базы пациентов, электронных карт с указанием личной информации, данных о комплексе оказанных лечебно-диагностических мероприятий (консультаций, диагностики, исследований, процедур, операций, осмотров), диагнозов и болезней, результатов обследований и анализов. Наличие этих сведений в электронном формате значительно упрощает постановку диагноза, планирование лечения и наблюдения.

Реализовано автоматическое формирование счетов-фактур, актов, счетов, требований, накладных на основе планов лечения. В системе ведутся прайс-листы с ценами и кодами услуг, список страховых компаний и фондов, оплачивающих лечение, учет наличия и срока годности препаратов, осуществляется контроль допустимых уровней запасов, распределяется поток пациентов по специалистам с учетом их загрузки. Руководство получило инструмент для мониторинга движения больных и коечного фонда: построение статистических отчетов по электронным историям болезней пациентов возможно за любой период времени.