Утверждена дорожная карта «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика»

9 февраля 2018 года правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством председателя правительства Дмитрия Медведева рассмотрела и утвердила проект плана мероприятий по направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика». Документ разработало и представило Агентство стратегических инициатив как Центр компетенций по данному направлению.

Ключевые направления плана мероприятий предполагают разработку новых форм ускоренного образования, направленного на удовлетворение потребности цифровой экономики в кадрах. Предусмотрены разработка базовой модели и перечня ключевых компетенций цифровой экономики, персонального профиля компетенций и траектории развития человека, увеличение числа обучающихся по ИТ-направлениям, обеспечение запросов компаний цифровой экономики, таких как 1С, Сбербанк, Яндекс, Ростелеком, WorldSkills Russia, Росатом, МТС, Мегафон, Крок и прочих, на ключевые компетенции.

Кроме того, «дорожная карта» предусматривает развитие цифровой грамотности у широких слоев населения, поддержку технологических образовательных проектов и решений.

Согласно документу, к 2024 году не менее 800 тыс. выпускников системы профессионального образования должны обладать компетенциями в области информационных технологий на среднемировом уровне, а не менее 120 тыс. выпускников системы высшего образования будут готовиться по ИТ-специальностям. Доля населения, обладающего цифровыми навыками к 2021 году, составит не менее 40%.

План мероприятий разработан при участии более 150 лидеров российского экспертного сообщества, представителей органов власти, бизнеса и образования и предусматривает реализацию задач, направленных на достижение значимых для российской экономики показателей в части человеческого капитала.

Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», руководитель Центра компетенций «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика», отметил: «Сегодня практически отсутствуют способы подготовки новых кадров для цифровой экономики, экономики данных. Из-за демографического спада из университетов выпускается вдвое меньше студентов, чем несколько лет назад. И в ближайшие 15 лет тенденция сохранится. В то же время, новая экономика нуждается в талантах в 10 раз больше, чем даже во времена СССР. Экономика стала более сложной, появилось большое количество новых отраслей, профессий, оборудования. Поэтому наша работа будет строиться вокруг формирования компетенций цифровой экономики, «цифровой грамотности». Они должны быть предельно массовыми, ведь спрос на них уже сейчас есть в каждой отрасли. На основе актуальных и перспективных требований к ключевым компетенциям цифровой экономики и будут формироваться требования к стандартам, проектированию и реализации программ всех уровней образования: школ, колледжей, вузов. Мы намерены выстроить функционирующую модель взаимодействия различных образовательных организаций и работодателей, реализуем идею формирования цифрового профиля компетенций для каждого учащегося и выстраивания для него персональной траектории развития. Так мы дадим возможность каждому реализовать свой потенциал и своевременно ответим на запрос потенциальных работодателей, в том числе компаний цифровой экономики».

Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика», сказал: «В порядке утверждения планов программы «Кадры и образование» стало пятым направлением, но по значимости его смело можно назвать первым, так как только с помощью подготовки лидеров изменений можно осуществить цифровую трансформацию экономики. Сейчас важно особое внимание уделить реализации плана, тогда уже в самом скором будущем в стране кратно увеличится выпуск ИТ-специалистов, повысится цифровая грамотность населения, появятся новые эффективные образовательные форматы, что позволит ускорить процесс развития цифровой экономики в России».

Программа «Цифровая экономика» была подготовлена по поручению президента РФ Владимира Путина и утверждена кабинетом министров 31 июля 2017 года. Для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики на период до 2024 года. К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, «умный город» и здравоохранение. Цель программы - организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни - в экономике, предпринимательстве, госуправлении, социальной сфере, городском хозяйстве.

Ранее на заседании правительственной комиссии 18 декабря 2017 года были утверждены планы мероприятий по направлениям «Нормативное регулирование», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации».