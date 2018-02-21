TP-Link представила доступный 4G LTE смартфон Neffos Y5s. Цена

TP-Link анонсировала Neffos Y5s, еще одну модель смартфона под своим брендом Neffos. При своей невысокой стоимости, Neffos Y5s оснащен 5-дюймовым экраном с HD-разрешением, что позволяет комфортно просматривать видео с Netflix, YouTube или любого другого видеосервиса. Экран построен на базе технологии IPS, которая обеспечивает отличную цветопередачу и хорошие углы обзора. В то же время, благодаря размеру экрана смартфон удобно лежит в руке и легко умещается в кармане.

8-мегапиксельная основная камера позволяет получать высококачественные фото и видео с детализированной картинкой. За счет автофокуса достигается высокая четкость изображения. Кроме того, смартфон оснащен фронтальной камерой для селфи и видеозвонков.

В Neffos Y5s сочетаются высокая производительность и скорость передачи данных. Смартфон построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon с 4-ядерным процессором и графикой Adreno, а корпус выполнен в привлекательном и эргономичном дизайне.

Модель оснащена 2 ГБ оперативной памяти. Благодаря достаточному объёму памяти смартфон с легкостью справится с большинством приложений и игр. На примере Neffos Y5s можно убедиться, что доступность смартфона вовсе не отменяет высокую скорость его работы.

В Neffos Y5s пользователю доступно 16 ГБ встроенной памяти, которой вполне достаточно для хранения всех важных файлов и фотографий. Как и в любом другом телефоне от Neffos, объём доступной памяти можно увеличить, установив карту памяти microSD.

Чипсет Snapdragon поддерживает 4G LTE со скоростью передачи данных до 150 Мб/с. Благодаря этому пользователи Y5s получают высокоскоростной доступ в интернет и могут использовать смартфон для просмотра веб-страниц, загрузки файлов или работы с потоковыми сервисами в мобильных сетях разных стран мира. Таким образом, модель Y5s идеально подходит для тех, кто любит путешествовать, но не хочет тратить слишком много денег на покупку смартфона.

«Мы верим в то, что наши клиенты должны получать качественные продукты за свои деньги, – отметил Роберт Ху (Robert Hu), директор по продажам Neffos. – Наша последняя новинка, Y5s, как раз является таким продуктом. Несмотря на доступную цену, смартфон обладает всеми необходимыми характеристиками, и будет особенно полезен, если вы часто находитесь в разъездах, и мобильные сети 4G LTE являются единственным способом выхода в интернет».

Модель Neffos Y5s поступит в продажу в конце февраля 2018 года и будет представлена в черном цвете. Рекомендованная розничная цена смартфона 6999 руб.