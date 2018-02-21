Сервис «Чудо техники»: бесплатная ИТ-поддержка доступна по социальной карте москвича

Городской сервис «Чудо техники» при поддержке Департамента информационных технологий города Москвы запустил бесплатную услугу удаленной поддержки для держателей всех видов социальной карты москвича (СКМ) — «Сертификат на бесплатную ИТ-поддержку для держателей социальных карт». Услуга позволяет оператору «Чуда техники» через специальное ПО дистанционно провести диагностику системы и устранять неисправности компьютера пользователя. Приобрести и использовать сертификат можно один раз до 30 апреля 2018 года на сайте help.ct.mos.ru.

В рамках услуги «Сертификат на бесплатную ИТ-поддержку» специалисты колл-центра «Чуда техники» смогут: провести диагностику компьютерной техники, удалить вирусы и ошибки, дать рекомендации по оптимизации системы, рассказать, как пользоваться городским сервисом по ремонту цифровых устройств и избежать проблем с мошенниками, а в случае серьёзной проблемы с устройством, помогут найти сервисный центр, сертифицированный городом.

«Мы запустили «Сертификат на бесплатную ИТ-поддержку для держателей социальных карт», в первую очередь, для социально незащищенных граждан Москвы, которые пользуются компьютером, — многодетных семьей, одиноких родителей, пенсионеров, инвалидов. Зачастую им не хватает знаний или времени на правильное обращение с компьютером и его настройку. «Чудо техники» поможет бесплатно решить их проблемы. Воспользоваться услугой смогут все обладатели социальной карты москвича, то есть более пяти миллионов горожан», — сказал руководитель проекта «Чудо техники» Иван Бутурлин.

Для получения услуги необходимо позвонить в колл-центр по номеру +7 (495) 587-88-87 и сообщить номер СКМ, либо самостоятельно зарегистрироваться на сайте help.ct.mos.ru и ввести номер СКМ в личном кабинете. Сертификат даёт право на разовую консультацию с оператором «Чуда техники».

Проект «Чудо техники» создан при поддержке Правительства Москвы для решения проблемы роста количества случаев мошенничества со стороны сервисных центров и выездных мастеров. Цель проекта – легализация рынка ИТ-услуг по техподдержке и ремонту компьютерной и коммуникационной техники и создание единых стандартов качества оказания услуг. Городской сервис является платформой-агрегатором, объединяющей легальные сервисные центры Москвы, и успешно функционирует с ноября 2016 года. В рамках проекта осуществляется ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов, фотоаппаратов и другой техники. Платформа распределяет заявки на ремонт между проверенными сервисными центрами, обеспечивает прозрачное ценообразование, контролирует качество и сроки ремонта. Проект держит высокий уровень оказания услуг – 84% пользователей довольны качеством и готовы рекомендовать сервис друзьям. В 2017 году «Чудо техники» стал лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания 2017».