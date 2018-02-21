Сбербанк представил «Корус Каталог» для синхронизации данных о товарах

Сбербанк представил уникальный для России сервис для синхронизации данных о товарах. Его разработчиком выступила компания «Корус Консалтинг СНГ», входящая в группу компаний Сбербанка.

«Корус Каталог» — это облачный сервис, работающий в online режиме и позволяющий покупателю, продавцу, а также государственным органам мгновенно получать любую достоверную информацию о товаре, включая фото и видео изображение, разрешительную и техническую документацию.

Сервис поможет сократить издержки производителей и ритейлеров, для государственных органов станет инструментом для получения данных для расширенной аналитики, а также прослеживания товаров от производителей до торговой точки. Каталог доступен по ссылке. https://www.esphere.ru/products/catalog

«Еще несколько лет назад поставщики отправляли торговым сетям информацию о товарах в виде огромных таблиц по электронной почте», - сказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов. - Переход на электронное взаимодействие значительно ускорит ввод новых позиций в торговые сети, упростит логистику, снизит число отказов в приемке и продаже товаров. Стратегическая цель проекта — создание глобального каталога товаров повседневного спроса на всей территории России и ЕАЭС».

Для внесения товарной позиции в каталог поставщику необходимо отправить товар в «Корус Лабораторию», где посредством современной техники за несколько минут создается его цифровой паспорт, включающий более 400 атрибутов. Затем данные импортируются в каталог, откуда торговая сеть, обычный магазин или e-commerce экспортируют их в свои учетные системы в адаптированном формате.

«Корус Лаборатории» уже открыты в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и Екатеринбурге. До конца 2018 года завершится формирование сети лабораторий от Калининграда до Владивостока. Менее чем за полгода клиентами сервиса стали более 60 производственных компаний и розничных сетей, среди которых крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, интернет-магазины.