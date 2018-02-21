«Росэлектроника» приступила к производству систем «Умный дом»

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех объявила о начале серийного выпуска аппаратуры контроля коммунальной безопасности, относящейся к классу «Умный дом». Аппаратура представляет собой комплект сигнализаций, обеспечивающих защиту жилых и нежилых помещений от постороннего вторжения, а также удаленное управление системами водоснабжения, отопления и подачи электричества.

Производство осуществляется «Рязанский Радиозавод» (в составе холдинга входит в концерн «Созвездие») совместно с рязанским «Инженерно-производственное объединение» (ИПРО).

Разработчики предусмотрели широкую вариативность применения аппаратуры. Владельцы помещений в зависимости от потребностей могут остановиться на базовом комплекте датчиков движения и камер видеонаблюдения, фиксирующих несанкционированное проникновение, или обезопасить себя от технических аварий. При этом пользовательские комплекты могут быть дополнены датчиками дыма, загазованности и утечек воды. Также предусмотрена аппаратура принудительного отключения, которая устанавливается на системах жизнеобеспечения.

Все внутриквартирное оборудование подключается к управляющему контроллеру, который аккумулирует информацию о состоянии датчиков. При наступлении той или иной аварийной ситуации контроллер формирует тревожный сигнал, поступающий через специальное приложение на мобильное устройство владельца помещения в виде sms, или в случае фото-видеофайлов - mms. Пользователь может дистанционно подать на контроллер команду о принудительном отключении соответствующей системы подачи воды, отопления, или электроэнергии.

Разработчики предусмотрели также возможность установки в многоэтажных зданиях системы базового управления безопасностью, которая способна интегрировать квартирные комплекты аппаратуры в единый комплекс «Умный дом». Таким образом, сигнал о том или ином ЧП получает не только владелец помещения, но и управляющая компания ЖКХ. Это повышает оперативность реагирования, что имеет критическое значение в криминогенных случаях незаконного проникновения.

В настоящее время Рязанский радиозавод и ИПРО работают над оснащением системы контроля коммунальной безопасности 3G-каналом, который позволит пользователю наблюдать за помещением в режиме онлайн.