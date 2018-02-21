«Рэйдикс» поставила СХД в китайской индустрии постпродакшн

«Рэйдикс» поставила программно-определяемую систему хранения данных под управлением ПО RAIDIX заказчикам в китайской медиаиндустрии, использующим ресурсоемкие приложения и оборудование от Blackmagic Design. «Рэйдикс» работает с авторизованными реселлерами Blackmagic Design в регионе и в то же время предлагает комплексные решения по хранению и обработке видео с использованием стандартных аппаратных компонентов.

Технология RAIDIX поддерживает полный цикл видеопроизводства от сброса данных до вещания и архивации и обеспечивает гибкую совместимость с профессиональными приложениями для видеомонтажа и цветокоррекции (DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Final Cut Pro, Avid, Smoke и др.). При этом RAIDIX позволяет установить целевое программное обеспечение непосредственно на узел хранения без привлечения дополнительного оборудования.

СХД на базе RAIDIX нацелены на максимально возможную пропускную способность, ограниченную только техническими характеристиками используемого оборудования. Благодаря патентованным алгоритмам и оптимальной параллелизации вычислений RAIDIX обеспечивает высокоскоростной доступ к контенту с нескольких рабочих машин без падения производительности. RAIDIX поддерживает все ключевые аппаратные интерфейсы SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP), успешно взаимодействует с оборудованием Аррlе, управляющей средой Хsan, различными файловыми системами.

Используя программную технологию RAIDIX, тайваньские вендоры решений предоставляют видеомонтажерам на стороне заказчика возможность снизить производственные расходы и сократить сроки выходы видеопродукции за счет обеспечения максимальной ширины канала для одновременной работы с видеофайлами гигабайтных и терабайтных размеров.

Преимущества технологии RAIDIX для конечных клиентов в медиаиндустрии включают в себя целостность данных без потери кадров и стабильную производительность системы даже при выходе из строя нескольких дисков массива, снижение накладных расходов при масштабировании системы и гибкое расширение конфигурации путем добавления новых узлов.

Среди коммерческих преимуществ, предоставляемых компанией «Рэйдикс» партнерам, следует отметить гибкую систему скидок, защиту сделок, индивидуальный подход к каждому проекту с возможностью кастомизации решения для конкретных нагрузок и бизнес-целей.