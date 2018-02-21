Orange запускает мобильное приложение для защиты корпоративных устройств от кибератак

Orange Cyberdefense, подразделение группы компаний Orange, ответственное за кибербезопасность, совместно с Check Point Software Technologies представила сервис Mobile Threat Protection для защиты мобильных устройств от уже известных и только возникающих угроз.

По данным компании Check Point, 100% опрошенных руководителей предприятий подтвердили, что подразделения компаний, где разрешено использование мобильных устройств, тем или иным образом подверглись кибератакам. В опросе, проведенном в 2017 году, приняли участие 850 руководителей.

Mobile Threat Protection – управляемая услуга Orange, которая базируется на технологии Check Point SandBlast Mobile. Сервис, запущенный в фоновом режиме на мобильном устройстве, обеспечивает надежную защиту от угроз, не снижая производительность и время работы аккумулятора. В случае обнаружения опасности система моментально оповещает владельца телефона. Приложение работает на устройствах под управлением iOS и Android без привязки к сотовому оператору. Панель администратора сервиса позволяет отслеживать состояние безопасности всех мобильных устройств предприятия, предоставляя детальный анализ возникающих угроз.

Mobile Threat Protection обнаруживает вредоносные программы нового поколения, уязвимость в сетях, операционных системах и приложениях, а также фишинговые SMS-сообщения. Сервис защищает мобильные устройства от широкого спектра атак, включая вирусы и атаки типа man-in-the-middle с использованием скомпрометированных публичных сетей Wi-Fi или обмена данными по Bluetooth. Приложение способно предотвращать атаки, основанные на уязвимостях ОС, и набирающие популярность фишинговые SMS-атаки по рассылке вредоносных URL.

Компании могут использовать приложение как самостоятельный управляемый сервис для отображения возникающих угроз, придерживаясь уже сформированной политики безопасности. Помимо этого, возможна интеграция в решения по администрированию мобильных устройств, цель которой автоматизировать ликвидацию последствий угроз и снизить подверженность рискам. Одно из таких решений — управляемый сервис EMM-уровня Orange Device Management Premium, который позволяет предприятиям управлять разворачиванием мобильных решений и внедрять корпоративные политики безопасности для защиты данных с использованием движка контроля соответствия Compliance Engine.

Оба сервиса предоставляют техническую поддержку в режиме 24/7 и тренинги для пользователей по вопросам безопасной работы с конфиденциальной информацией. Почти половина руководителей (49%) заявили, что сотрудники не соблюдают политику кибербезопасности.

«Атаки стали все более частыми и сложными, и наши клиенты ищут возможность усилить безопасность мобильных устройств. Наш управляемый сервис Mobile Threat Protection представляет из себя легко развертываемое комплексное решение для защиты мобильных устройств от самых продвинутых киберугроз — как существующих, так и будущих», — сказал Мишель Ван ден Берг (Michel Van Den Berghe), генеральный директор Orange Cyberdefense.

«Мы рады партнерству с Orange Business Services — оно позволяет нам обеспечить пользователей мобильных устройств необходимым уровнем кибербезопасности, — отметил Натан Шучами (Nathan Shuchami), вице-президент по разработке новых продуктов Check Point Software Technologies. — Благодаря тесному сотрудничеству наших компаний предприятия получают возможность внедрять мобильные технологии, не беспокоясь об утечке данных или несанкционированном доступе».