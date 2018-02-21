Oracle анонсирует «умные» функции Индустрии 4.0 в сервисах Oracle IoT Cloud

Oracle представила новые возможности Индустрии 4.0 для сервисов Oracle Internet of Things (IoT) Cloud. Они позволят современному бизнесу сделать производственные процессы более интеллектуальными и быстрее реагировать на изменения рынка. Усовершенствованные средства мониторинга и аналитики нового предложения помогут организациям повысить эффективность, сократить расходы и найти новые источники доходов за счет расширенного отслеживания активов, сотрудников и транспортных средств, функций выявления проблем в режиме реального времени и предиктивной аналитики.

По данным The Economist Intelligence Unit, 63% производственных компаний либо уже претерпели существенные цифровые преобразования, либо находятся в процессе трансформации части организации, а 19% разрабатывают стратегию цифровой трансформации. Чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях современной экономики, предприятиям необходимо использовать новые технологии и данные для модернизации цепочек поставок и повышения прозрачности процессов, предиктивной аналитики и автоматизации посредством подключенных рабочих процессов.

Благодаря новым возможностям использования дополненной реальности, машинного зрения, цифровых двойников и методам анализа данных, сервисы Oracle IoT Cloud позволяют организациям получить углубленное представление об эффективности активов, машин и оборудования, работников, транспортных средств, чтобы оптимизировать свои цепочки поставок, производственные процессы и логистику, сократить время вывода на рынок новых продуктов и задействовать новые бизнес-модели.

«IoT - отличный инструмент для раскрытия потенциала Индустрии 4.0, обеспечивающий видимость процессов в режиме реального времени и предоставляющий возможности оперативного реагирования на каждом этапе производственного процесса - от поставки сырья до отправки продукции заказчикам, - сказал Бхагат Найнани (Bhagat Nainani), вице-президент группы IoT Applications корпорации Oracle. - Oracle предоставляет организациям возможность создавать интеллектуальные предприятия и формировать современные цепочки поставок с бесшовными моделями взаимодействия между бизнес-приложениями и физическим оборудованием. Получая в режиме реального времени потоки данных, дополненных предиктивной аналитикой, наши IoT-приложения обеспечивают реализацию интеллектуальных бизнес-процессов, ускоряющих окупаемость инвестиций (ROI)».

Это расширенное предложение последовало за недавним анонсом функций искусственного интеллекта, цифровой цепочки выполняемых задач (digital thread) и цифровых двойников для цепочки поставок, а также новыми отраслевыми решениями для Oracle IoT Cloud. Сервисы Oracle IoT Cloud предлагаются и как SaaS, и как PaaS, что обеспечивает высокую степень адаптации даже для самых требовательных проектов.

«Мы планируем использовать решение Oracle IoT Cloud и его возможности машинного обучения для автоматического анализа информации, получаемой от роботов и систем мониторинга процессов. Эта аналитика может помочь компании Noble найти способы сокращения производственного цикла, улучшения производственных процессов, повышения качества продукции и уменьшения времени простоев», - сказал Скотт Роджерс (Noble Plastics), технический директор компании Noble Plastics.

Oracle планирует добавить новые возможности во все облачные приложения Oracle IoT Cloud Applications – Мониторинг активов (Asset Monitoring), Мониторинг производства (Production Monitoring), Мониторинг транспорта (Fleet Monitoring), Мониторинг персонала (Connected Worker) и Мониторинг сервисного оборудования (Service Monitoring for Connected Assets).

Цифровые двойники (Digital Twin): позволяют удаленным пользователям контролировать состояние активов и предотвращать сбои до их возникновения, а также выполнять сценарии «что если» в контексте бизнес-процессов. Цифровые двойники дают организациям новую операционную парадигму взаимодействия с физическим миром, что позволяет снизить операционные и капитальные затраты, минимизировать время простоя и оптимизировать эффективность использования активов.

Дополненная реальность (Augmented Reality): дает операторам и управляющим производственными предприятиями возможность просматривать операционные показатели и информацию о соответствующем оборудовании в контексте физических активов для более быстрого устранения неполадок и сопровождения операций по обслуживанию. Кроме того, использование дополненной реальности в процессе обучения снижает количество ошибок и сокращает время подготовки, а также повышает продуктивность пользователей.

Машинное зрение (Machine Vision): обеспечивает детальный неинтрузивный визуальный осмотр, что позволяет выявлять дефекты, невидимые невооруженным глазом, причем на высокой скорости и большом масштабе. После быстрого осмотра при обнаружении аномалий и ошибок механизмы машинного зрения запускают соответствующие корректирующие действия.

Автоматизированные методы анализа данных (Auto Data Science): ориентированные на конкретные задачи бизнеса автоматизированные методы обработки и анализа данных и алгоритмы искусственного интеллекта постоянно анализируют использование активов, доступность производственного оборудования, объем выпуска и количество продукции, осуществляют инвентаризацию, оценивают эффективность использования оборудования, а также контролируют безопасность персонала, прогнозируют потенциальные проблемы до их возникновения. Это позволяет пользователям видеть показатели производительности на каждом этапе современных цепочек поставок. Они также могут углубиться в конкретную проблему в любом месте, не привлекая для этого целую армию специалистов-аналитиков.

Oracle IoT Cloud позволяет компаниям контролировать капиталоемкие активы для сокращения потерь из-за простоев и снижения стоимости обслуживания, а также отслеживать эффективность использования активов для получения точных аналитических данных об их жизненном цикле и амортизации, что повышает эффективность осуществляемых предприятиями закупок. Большой объем данных, генерируемых датчиками в самих продуктах, позволяет организациям предлагать свои продукты как услугу, получать информацию о том, как именно клиенты используют продукты, и предоставлять улучшенные сервисы с дополнительными услугами, которые могут стать новым источником дохода.