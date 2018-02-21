Naumen представила Naumen Service Desk версии 4.8

Naumen объявила о выходе новой версии российского программного продукта Naumen Service Desk 4.8 для автоматизации управления ИТ и сервисного обслуживания. Релиз содержит улучшенные функции и новые инструменты: платформу для запуска встроенных приложений, усовершенствованный мобильный клиент, обновленный чат поддержки и еще 300 изменений и дополнений, повышающих удобство работы пользователей.

Ключевое нововведение – платформа для запуска встроенных приложений. Инструмент позволяет выводить в интерфейс Naumen Service Desk любые данные из сторонних систем: чаты, информационные панели, BI-системы и прочее ПО. Встраивание контента в единую рабочую среду снимает проблему переключения между веб-приложениями, расширяет возможности выполнения функциональных задач и создает условия для централизованного управления ИТ-ландшафтом предприятия через ITSM-систему.

В Naumen Service Desk 4.8 доработаны средства графического представления информации. В новой версии доступна возможность визуализировать поток работ и наглядно вывести список задач и планируемых изменений в виде Kanban-доски.

Отдельное внимание в релизе уделено развитию мобильного приложения. Облегченный интерфейс, настраиваемое навигационного меню – эти и другие улучшения мобильной версии повышают скорость и удобство работы. Через мобильное приложение можно оптимизировать и модифицировать самые разные процессы: согласование и исполнение работ, учет времени, формирование отчета о выполненной работе, прием оборудования на склад и др.

Часть изменений относится к повышению юзабилити. Добавлен новый режим разметки, который помогает настроить пользовательское рабочее пространство с учетом приоритета отображения информации и расположить на экране атрибуты заявки или любого другого объекта более компактно.

В версии 4.8 улучшена производительность платформы. Среднее время выполнения одной транзакции уменьшено на 30%. При этом платформа выдерживает 10 000 одновременных подключений, что гарантирует при высоких нагрузках работоспособность и надежность системы.

«Благодаря реализованным доработкам и дополнениям новая версия платформы Naumen Service Desk стала более гибкой, удобной, мобильной и предоставляет практически неограниченные функциональные возможности для автоматизации бизнес-процессов», – отметил Борис Пимоненко, руководитель по развитию направления систем автоматизации и процессов обслуживания, Naumen.