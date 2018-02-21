Минкомсвязи, Правительство Оренбургской области и «Ростелеком» расширяют сотрудничество

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, губернатор – председатель правительства Оренбургской области Юрий Берг и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и проекта по устранению «цифрового неравенства».

Целью соглашения является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных государственных информационных систем на территории Оренбургской области. Одно из основных направлений сотрудничества — устранение «цифрового неравенства» и обеспечение равных возможностей для всех жителей региона в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет.

На основании государственного контракта об условиях оказания универсальных услуг связи «Ростелеком» обеспечит точки доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в малонаселенных пунктах субъектов Федерации с численностью населения 250-500 человек.

В соответствии с подписанным соглашением на территории Оренбургской области точки доступа будут установлены в 331 населенном пункте с малой численностью. В 9 населенных пунктах планируется модернизация сетей связи, которая позволит предоставлять современные услуги, в том числе доступ к сети интернет.

«Ростелеком» с 1 августа 2017 года отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных в рамках проекта по устранению «цифрового неравенства». Ранее действовал тариф в размере 45 рублей в месяц.

Распоряжением Правительства РФ № 437-р от 26 марта 2014 года единым федеральным оператором универсального обслуживания назначена компания «Ростелеком». 13 мая 2014 года был подписан десятилетний государственный контракт между Федеральным агентством связи и компанией «Ростелеком» об условиях оказания УУС.

В рамках проекта, который призван решить проблему «цифрового неравенства» для большинства жителей страны, должно быть построено до 200 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Подписанные трехсторонние соглашения позволят максимально быстро выполнить план строительства каналов связи и снять все возможные административные барьеры на пути реализации контракта.

К участию в проекте привлечено более 240 российских предприятий, общая численность задействованного персонала превышает 9 тыс. человек. Все оборудование, кабель и другие материалы, используемые в проекте, исключительно российского производства.