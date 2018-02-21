HP приглашает программистов в российскую R&D команду компании

HP Inc. объявляет об открытии в России четырех вакансий в области R&D и программирования. Требуются талантливые и амбициозные Java-, Front-end-, iOS- и Android-разработчики, мечтающие о карьере в одной из крупнейших компаний мира.

Согласно недавнему исследованию SurveyMonkey, HP входит в тройку наиболее привлекательных работодателей США для молодых специалистов. Теперь и у талантливых российских программистов есть возможность присоединиться к одной из самых знаменитых и инновационных компаний на планете. Став частью команды HP, разработчики получат не только высокую зарплату, но и уникальный опыт создания продуктов, которые определяют вектор развития инноваций во всем мире.

В московском офисе HP открыты следующие вакансии в области R&D.

Java-разработчик и Front-end веб-разработчик. Требуется Java- и Front-end веб-разработчик с опытом создания производительных масштабируемых бизнес-приложений. Соискатели станут частью команды, отвечающей за критически важные задачи. В обязанности Java-разработчика будут входить управление Java/Java EE проектами, их поддержка и консалтинг на протяжении всего цикла разработки: от концепции и дизайна до тестирования. Задача Front-end веб-разработчика – создание концепции JavaScript-приложений, сопровождение и запуск готового продукта.

iOS-разработчик и Android-разработчик. Требуются специалисты для разработки и поддержки мобильных приложений для iOS и Android. Основное направление – приложения для коммерческих и промышленных устройств печати, в том числе ПО, интегрированное с облачными сервисами. Среди задач – полный цикл разработки: от создания концепции приложения до сдачи готового проекта и дальнейшей поддержки пользователей.

Более подробную информацию о вакансиях можно найти по ссылке.