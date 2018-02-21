«Элар» модернизировала архивную информационную систему Хабаровского края

«Элар» объявила о завершении проекта по модернизации Единой архивной информационной системы Хабаровского края (ЕАИС ХК). В ней расширены возможности, отвечающие за автоматизацию работы экспертно-проверочной методической комиссии (ЭПМК).

ЭПМК является постоянно действующим совещательным органом комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов правительства Хабаровского края. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с определением состава документов Архивного фонда РФ, экспертизы ценности документов и комплектования ими архивов.

С помощью архивной информационной системы Хабаровского края, внедренной несколько лет назад, были автоматизированы ведение списка организаций и граждан – источников комплектования фондов, журнала регистрации документов, принятых на экспертизу, фиксация заключений экспертов и другие процессы.

«Единая архивная информационная система Хабаровского края отвечает за автоматизацию всех основных направлений архивной деятельности и позволяет повысить эффективность использования информационных технологий, оптимизировать исполнение профильных функций и вывести на качественно новый уровень автоматизацию учета, хранения и управления архивным фондом», - сказал заместитель руководителя департамента по работе с архивами Александр Комиссаров.

В рамках модернизации ЕАИС ХК в подсистему ЭПМК добавлены разделы «реестр уникальных документов», «сводный список источников комплектования архивных учреждений» и возможность прикреплять к записям электронные копии заключений экспертов. В системе также появилась возможность создавать новые карточки организаций и заполнять их сведениями. Если же вновь созданная опись комиссией утверждена, информация об этом автоматически дублируется в карточку организации. Также автоматически теперь снимаются с учета документы, меры к розыску которых, по мнению комиссии, исчерпаны.