«Диасофт» завершил ИТ-трансформацию в банке «Оранжевый»

«Диасофт» объявил о завершении проекта по ИТ-трансформации в банке «Оранжевый».

Банк «Оранжевый», предоставляющий финансовые услуги малому и среднему бизнесу, в 2014 году принял решение о необходимости трансформации ИТ-архитектуры. Стратегия технологического развития предполагала внедрение фронт-офисного решения и настройку digital-каналов для повышения доступности сервисов банка. Режим работы 24/7, онлайн-процесс кредитования через digital-каналы, принятие решения о выдаче кредита за несколько минут и завершение полного цикла сделки в течение часа – это уровень технологичности, который до сих пор остается для многих банков мечтой.

По итогам ИТ-трансформации банк перешел на круглосуточное обслуживание клиентов, сократил срок принятия решения по выдаче кредитов с 4-6 часов до 15-25 минут, а время подготовки документов – с 2-3 часов до 12-20 минут. Наибольший рост показало направление выдачи автокредитов физическим лицам через партнерскую сеть автосалонов.

Количество партнеров банка «Оранжевый» возросло более чем в 10 раз, и сегодня в его сеть входит 350 автосалонов. Общее количество заявок на автокредиты возросло до 6 000-10 000 шт. в полгода в сравнении с изначальными 200-500 шт. До проекта банк ежемесячно выдавал кредиты на общую сумму 2 300 000-11 000 000 руб., в данный момент сумма варьируется от 165 до 220 млн руб.

«Мы начали свой путь с того, что сами стали клиентами разных банков, – сказала Валентина Галицкая, председатель правления банка «Оранжевый». – И поняли, что сервис складывается из трех направлений: технологий, продуктов и культуры обслуживания. Все три направления мы развиваем. Только технологии – это must be, это уже не будущее, а фактически настоящее. Именно поэтому мы уделяли проекту с «Диасофт» много внимания, без технологий в принципе не будет бизнеса в сегодняшнем мире».

Переломным моментом в истории «Оранжевого» стало внедрение фронт-офисного решения линейки FLEXTERA от компании «Диасофт». Сложность проекта состояла в необходимости интеграции фронт-офиса FLEXTERA с существующим бэк-офисным решением банка от другого вендора. Однако риск, на который пошли команды Оранжевого и «Диасофт», позволил совершить банку прорыв в бизнесе. FLEXTERA «Кредитный конвейер» легко встроился в существующую учетную систему банка и в итоге помог нарастить объемы автокредитования, упростив процесс выдачи кредитов и сделав его максимально доступным для клиентов.

Благодаря доработкам FLEXTERA банк смог разработать и внедрить новые бизнес-процессы согласно своим требованиям в направлении кредитования, а высокая скорость внедрения компонентов решения позволила осуществлять быстрый запуск и тиражирование кредитных продуктов еще до окончания проекта. Внедрение digital-каналов создало условия для развития кросс-продаж. Через два года после реализованных работ Оранжевый увеличил активы на 47% и поднялся в общем рейтинге банков на 130 позиций.

«Проект стал прорывным не только для его участников, это знаковое событие для всего современного банковского рынка, – сказал Александр Глазков, председатель Совета директоров и управляющий директор «Диасофт». – Наконец-то в теме digital мы перешли от теории к практике. Решиться на подобное по силам только смелой, настойчивой команде. И я рад, что мы стали частью этой истории с командой банка Оранжевый. Впереди у нас еще много амбициозных планов, а достигнутые результаты подпитывают наш интерес к развитию digital-технологий и стремление к очередным прорывам в этой области».

Сейчас партнеры работают над автоматизацией дистанционных каналов обслуживания банка, в частности, развивают мобильный банк на базе решения FLEXTERA Mobile.

Банк «Оранжевый» – универсальный коммерческий банк, предлагающий широкий спектр финансовых продуктов и услуг частным и корпоративным клиентам. Работает на финансовом рынке с 1991 года. До ребрендинга в 2014 году назывался «ПромСервисБанк».