Candy Hoover Group подвела итоги 2017 года

Российское представительство Candy Group провело пресс-конференцию, посвященную подведению итогов работы компании в 2017 году и анонсированию планов на 2018 год.

В рамках мероприятия состоялось выступление Глеба Борисовича Мишина, генерального директора Candy Hoover Group Россия, который поделился с присутствовавшими актуальной информацией о состоянии фокусных сегментов рынка бытовой техники, общих финансовых результатах Группы и российского представительства, а также планами развития на 2018 год.

Согласно данным, представленным Глебом Мишиным, 2017 год стал лучшим годом в истории Candy Group: общий оборот компании составил 1,159 млрд евро, сохранив темпы роста более 10% третий год подряд. Продажи выросли в каждом из ключевых сегментов продукции Candy, что позволило увеличить доли рынка по «washing» (стиральные и посудомоечные машины) до 9,3%, а по крупной бытовой технике (КБТ) в целом до 6%. В России рост оборота в 2017 году составил 37% до 67 млн евро. Рост продаж по категориям (в штуках) составил: «washing» +36%, встраиваемая техника +18%, холодильное оборудование +71%, МБТ +83%.

В планах компании на 2018 год - увеличение общего оборота в России еще на 27% по сравнению с текущими результатами, что в денежном выражении составит 85 млн евро. Согласно стратегии развития в среднесрочной перспективе к 2021 году Candy Group намеревается достигнуть оборота 2000 млн евро по Группе в целом и 200 млн евро в России.

Для достижения указанных результатов стратегия развития компании предусматривает такие шаги, как расширение дистрибуции, упрощение и систематизация партнерской политики, увеличение маржинальности за счет оптимизации издержек.

В рамках мероприятия директор по маркетингу российского представительства Алексей Марченко представил ключевые продукты 2018 года, многие из которых уже появились в продаже в России: встраиваемые духовые шкафы с двойной системой очистки (Pyro + AquActiva), обновленная линейка встраиваемых стиральных и стирально-сушильных машин с уникальной загрузкой до 9 кг, серия узких стиральных машин с функцией обработки белья паром Candy Grand’O Vita, линейка микроволновых печей Candy COOK-inAPP c возможностью доступа к советам и рецептам через приложение Candy simply-Fi, а также флагман беспроводных аккумуляторных пылесосов Hoover Rhapsody с патентованной технологией очистки от пыли HSPIN-CORE.