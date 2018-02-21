«Астерос» автоматизировал деятельность РКК «Энергия»

«Астерос» объявила о модернизации технологического ландшафта Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева. Новым этапом сотрудничества партнеров стала централизация и приведение к мировым стандартам процессов ИТ поддержки операционной и производственной деятельности компании.

РКК «Энергия» — российское стратегическое предприятие, начавшее свою деятельность еще в 1946 году. Сегодня корпорация, имеющая разветвленную структуру из филиалов и дочерних компаний, выпускает пилотируемые и беспилотные космические аппараты, спутники связи и аппараты дистанционного зондирования Земли. Интенсивный рост количества российских и международных проектов РКК «Энергия» потребовал в кратчайшие сроки оптимизировать и привести к мировым стандартам работу основных ресурсов Корпорации — сотрудников и производственных систем на базе единого решения.

По результатам проведенного конкурса реализация проекта была доверена группе «Астерос». Специалистам предстояло объединить в единой интегрированной системе обработку заявок по HR, производственным и бизнес-системам, планово-предупредительные работы, а также создать базу знаний и портал самообслуживания. Кроме того, для проекта необходимо было разработать собственную систему сбора требований к системе с учетом политики информационной безопасности компании.

Проект был реализован силами объединенной кросс-функциональной команды из специалистов «Астерос» и РКК «Энергия» менее чем за 9 месяцев — и сдан досрочно. На первом этапе специалисты «Астерос» провели полное техническое и процессное обследование систем заказчика, оптимизировали состав работ и сформировали отчёт, на базе которого предстояло осуществить мероприятия по модернизации. В ходе подготовки требований к системе в РКК «Энергия» были проинтервьюированы сотрудники более 20 заинтересованных сторон.

На втором этапе вся функциональность системы была перенесена на новую платформу HPE Service Manager самой современной версии с автоматизацией процессов на базе workflow-движка. Команда интегратора проделала «ювелирную» работу по миграции без потерь более 20 существующих процессов на всей территории присутствия РКК «Энергия»: в РФ и Казахстане. Третий этап завершился опытной эксплуатацией новой системы, включающей в себя свыше 300 уникальных проектных решений, каждое из которых обеспечивает максимальную эффективность и оперативность ИТ поддержки операционных и производственных процессов.

В условиях кратчайших сроков основным вызовом в проекте стало сведение требований множества заинтересованных сторон. Чтобы дать менеджменту со стороны РКК «Энергия» и подрядчика эффективные инструменты управления, было принято решение использовать стандарт OMG Essence. Использование данного стандарта, а также гибких подходов, современных методик и процессов инженерии требований позволило сократить плановые сроки реализации проекта почти в 2,5 раза.

«Важным результатом оптимизации архитектуры системы стало сокращение ее отклика на всей территории покрытия по сравнению с предыдущими системами автоматизации с нескольких минут до 2 секунд максимум. Реализованный нами портал самообслуживания для сотрудников соответствует лучшим практикам отрасли. Благодаря целому ряду инновационных решений, которые мы создали и внедрили за последние годы, планомерно повышается качество и эффективность работы сотрудников корпорации, оптимизируются внутренние бизнес-процессы, что позволяет усиливать конкурентоспособность корпорации на космическом рынке», — сказал Юрий Катьянов, руководитель департамента информационных технологий РКК «Энергия».

«В РКК "Энергия" мы создали уникальное в своем роде решение. Среди слагаемых успеха я бы назвал применение стандарта OMG Essence, лучших мировых технических практик, современных методов инженерии требований, мощную синергию между разработчиками предприятия и исполнителя, пересмотр архитектур решений, применение наработок других проектов. Мы произвели сложнейшую миграцию всех элементов системы на высшем уровне — получив после запуска менее 50 замечаний — и с опережением плана», — отметил Юрий Геронимус, руководитель направления архитектуры группа «Астерос».