Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 130 тыс. компьютеров «Почты России»

«Почта России» объявила о создании уникальной по масштабам системы информационной безопасности с централизованным управлением на основе комплексного решения «Лаборатории Касперского» Kaspersky TotalSecurity для бизнеса. В единый периметр защиты от киберугроз входят более 130 тысяч устройств, используемых в корпоративной сети федерального почтового оператора, в том числе компьютеры, мобильные устройства, почтовые серверы и серверы совместной работы. Их безопасность контролируется с помощью централизованной консоли управления, что позволяет оперативно выявлять любые инциденты и риски, а также мгновенно реагировать на них вне зависимости от местоположения устройства.

На сегодняшний день система защиты «Почты России» обнаруживает и отражает около 5 тысяч попыток атак в неделю. Этот показатель увеличивается в период вирусных эпидемий. К примеру, в дни атак шифровальщиков WannaCry и ExPetr на инфраструктуру Почты России обрушивалось 21-27 тысяч вредоносного ПО в сутки, но система успешно противостояла атакам, и все попытки заражения были заблокированы.

«В 2017 году мы запустили пилотный проект по созданию централизованной системы сбора и анализа событий информационной безопасности, – сказал заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям и развитию новых продуктов Сергей Емельченков. – Вся информация анализируется централизовано, из одной консоли можно изучать события из всех источников. Это позволяет обнаруживать и останавливать хакерские атаки на самом начальном этапе, вести ежедневную работу по поиску возможных точек проникновения вредоносного ПО».

«Платформа Kaspersky Total Security для бизнеса удобна и надёжна благодаря не только своей эффективности в отражении угроз, но и богатому набору технологий, обеспечивающих лёгкое управление системой защиты. К примеру, функции контроля устройств и программ позволяют настроить политики безопасности и регламентировать возможности доступа конкретных устройств и приложений к корпоративной сети. Мы рады, что технологии «Лаборатории Касперского» помогли Почте России добиться нужного уровня защиты в условиях широкого территориального размаха её деятельности», – отметила Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России.

Kaspersky Total Security для бизнеса — комплексное решение, содержащее наиболее широкий набор инструментов. Эта платформа предназначена преимущественно для крупных предприятий, которым нужны надёжные и действенные технологии для защиты всех узлов корпоративной сети. Помимо средств защиты рабочих станций, файловых и мобильных устройств, решение включает в себя технологии шифрования, а также гибкие инструменты контроля рабочих мест и системного администрирования. Кроме того, Kaspersky Total Security для бизнеса предоставляет возможности защиты почтовых серверов, серверов совместной работы и трафика, проходящего через интернет-шлюзы предприятия.