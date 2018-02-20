Сбербанк упрощает регистрацию юрлиц и ИП с помощью решения НИИ «Восход»

Сбербанк запустил сервис онлайн-регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с дистанционным открытием счета на базе решений НИИ «Восход».

НИИ «Восход», мультисервисный партнер государства в области информационных технологий, завершил разработку компонента идентификации для нового сервиса Сбербанка. Сервис исключает необходимость личной явки клиента в кредитную организацию для подтверждения личности и предоставления бумажных документов и является полностью дистанционным, что значительно сокращает сроки регистрации бизнеса. Для регистрации понадобится биометрический заграничный паспорт нового поколения (с микросхемой), выпущенный не ранее 2009 года, и телефон с функцией NFC на базе операционной системы Android.

ФГБУ НИИ «Восход» разработало целевой компонент сервиса, который позволяет осуществлять удаленную проверку данных микросхемы заграничного паспорта. В соответствии с международными стандартами, данные, размещенные на микросхеме заграничного паспорта, должны быть подписаны электронной подписью. Разработанный компонент позволяет осуществить проверку данных микросхемы заграничного паспорта и электронной подписи, выполненной от имени Российской Федерации, с использованием российских криптографических алгоритмов и подтвердить, что документ не является фальсифицированным.

В начале регистрации потребуется подтвердить персональные данные в приложении «Сбербанк Онлайн» и указать все необходимые параметры. Далее, при наличии заграничного паспорта и мобильного приложения, можно получить электронную подпись для заверения документов.

Сервис работает в пилотном режиме. Зарегистрироваться как ИП, используя этот сервис, на данном этапе смогут жители Калужской, Тверской и Тульской областей.