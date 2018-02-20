Samsung начала производство корпоративных SSD емкостью 30,72 ТБ

Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства нового твердотельного накопителя (SSD) серии PM1643 с последовательным интерфейсом SCSI (SAS) и рекордным в отрасли размером емкости, предназначенного для использования в корпоративных системах хранения данных нового поколения.

Использование новейшей технологи V-NAND от Samsung с 64 слоями, трехбитовой ячейкой и 512-гигабитными чипами ведет к двойному увеличению емкости и производительности нового накопителя на 30,72 терабайт (ТБ) по сравнению со своим высокоэффективным предшественником емкостью 15,36 ТБ, выпущенным в марте 2016 года.

Прорыв стал возможным благодаря сочетанию 32 новых пакетов флэш-памяти 1 ТБ NAND, каждый из которых состоит из 16 пакетированных слоев 512-гигабитных чипов памяти V-NAND. Эти супер-плотные пакеты емкостью 1 ТБ позволяют хранить около 5700 5-гигабайтных (ГБ) видеофайлов в разрешении Full HD в простом 2,5-дюймовом устройстве хранения данных.

Помимо удвоенной емкости уровень производительности новой модели накопителя также значительно увеличился, теперь почти вдвое превышая показатели производительности предыдущего поколения накопителя Samsung SAS SSD высокой емкости. Новый твердотельный накопитель PM1643 на базе интерфейса SAS со скоростью 12 Гбит/с располагает функциями произвольного чтения и записи со скоростью до 400 000 и 50 000 операций ввода-вывода в секунду (IOPS) и последовательного чтения и записи со скоростью до 2100 МБ/с и 1700 МБ/с соответственно. Эти показатели примерно в четыре раза превышают характеристики произвольного чтения и в три раза - последовательного чтения стандартного 2,5-дюймового накопителя SATA SSD*.

«Запуск нашего нового твердотельного накопителя на 30,72 ТБ позволяет нам позволяет нам вновь разрушить барьеры, ограничивающие показатели емкости корпоративных хранилищ, открывая новые горизонты для систем хранения сверхвысокой емкости во всем мире», — сказал Джесу Хан, исполнительный вице-президент отдела продаж и маркетинга устройств памяти в компании Samsung Electronics. — Мы продолжим нашу активную наступательную стратегию, направленную на удовлетворение все более возрастающего спроса на твердотельные накопители, емкость которых превышает 10 ТБ, и приложим максимальные усилия, чтобы ускорить внедрение наших смелых новаторских решений для хранения данных в новую эпоху корпоративных систем».

Компании Samsung удалось добиться улучшения показателей емкости и производительности накопителей благодаря ряду технологических достижений в разработке своего контроллера, пакетной технологии DRAM и соответствующего программного обеспечения. В число этих достижений входит новая высокоэффективная архитектура контроллера, которая объединяет девять контроллеров из предыдущей линейки твердотельных накопителей высокой емкости в единый пакет, что позволяет использовать больший объем пространства накопителя для хранения данных. В накопителе PM1643 также применяется технология TSV (Сквозные отверстия в кремнии) для соединения 8Gb чипов DDR4, создавая 10 4 ГБ пакетов TSV DRAM с общим объемом 40 ГБ памяти DRAM. Это первый случай использования в твердотельных накопителях памяти DRAM с применением технологии TSV.

Дополнением улучшенной модели накопителей является усовершенствованное программное обеспечение, которое поддерживает защиту метаданных, сохранение и восстановление данных после внезапного сбоя питания, а также алгоритм коррекции ошибок (ECC) для обеспечения высокой надежности и легкости обслуживания системы хранения данных. Кроме того, твердотельный накопитель обеспечивает повышенную надежность при записи полного накопителя за день (DWPD), что позволяет записывать все 30,72 ТБ данных каждый день в течение 5-летнего гарантийного срока без сбоев. Показатель среднего времени наработки на отказ (MTBF) у накопителя PM1643 составляет два миллиона часов.

Samsung начала производство начальных объемов твердотельных накопителей емкостью 30,72 ТБ в январе и планирует расширить линейку в этом году, дополнив ее рядом моделей – 15,36 ТБ, 7,68 ТБ, 3,84 ТБ, 1,92 ТБ, 960 ГБ и 800 ГБ – для дальнейшего стимулирования роста всех флэш-массивов и ускорения перехода от жестких дисков (HDD) к твердотельным накопителям на рынке корпоративных систем хранения данных. Широкий выбор моделей и значительно улучшенные показатели емкости и производительности будут иметь решающее значение для удовлетворения растущих потребностей в надежном и эффективном хранении данных в целом ряде сегментов рынка, включая правительство, финансовые услуги, здравоохранение, образование, нефтегазовую отрасль, фармацевтику, социальные сети, бизнес-услуги, розничную торговлю и коммуникации.