«Ростелеком» и Россельхознадзор переводят ветеринарные документы в электронный вид

«Ростелеком» и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подписали соглашение о сотрудничестве при переводе услуг оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронный вид и подключению клиентов к государственной информационной системе электронной ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий».

Россельхознадзор сертифицирует оборот продукции животного происхождения: животные, рыба, моллюски, ракообразные, беспозвоночные, корма, кормовые добавки, ветеринарные лекарственные средства. Оформление ветеринарных сопроводительных документов производится в электронной форме, а 1 июля этого года заканчивается переходный период, в течение которого допускается оформление ветеринарных документов на бумажных носителях.

Федеральная государственная информационная система «Меркурий» была запущена с целью создания единой ветеринарной информационной среды и повышения биологической и пищевой безопасности государства. ФГИС «Меркурий» располагается на центральном сервере, который занимается обработкой получаемых от пользователей запросов на выдачу ветеринарных сертификатов и формирует ответы. Регистрация и оформление электронных ВСД в ФГИС «Меркурий» бесплатны.

По условиям подписанного соглашения стороны будут развивать информационное взаимодействие между системами управления и учета предприятий, осуществляющих деятельность с поднадзорной продукцией, и ФГИС «Меркурий» через универсальный шлюз «Ветис.API» путем создания клиентского программного модуля.

«Сотрудничество Россельхознадзора с «Ростелекомом» позволит предлагать клиентам широкий набор интеграционных решений с ФГИС «Меркурий», включая консалтинг специалистов заказчика, - сказал директор продуктового офиса «е-Ассистент» «Ростелекома» Алексей Лохмаев. – Интеграция с ФГИС «Меркурий» войдёт в функциональность платформы «е-Ассистент», что сделает наш продукт ещё более интересным для конечного заказчика».

«Ростелеком» запустил облачную платформу «е-Ассистент» (e-assistant.rt.ru) осенью 2017 года. В её основе лежат сервисы, включающие передачу отчетности в надзорные органы («е-Отчётность»), бухгалтерский и налоговый учет («е-Учёт»), обмен электронными данными и документацией («е-Документ»), а также доступ к сотням тысяч показателей из десятков статистических источников («е-Аналитика»). Интеграция с ФГИС «Меркурий» открывает целую серию отраслевых электронных сервисов, которыми платформа будет пополняться в течение года, соответствуя современным требованиям при переходе к цифровой экономике.